'La resistencia' emitió este martes la entrevista a Sebastián Yatra. Un encuentro que tuvo lugar el pasado martes poco antes de que el colombiano también visitara 'El Hormiguero' para presentar su nuevo single 'Una noche sin pensar'.

Un programa que desde 'La Resistencia' no se molestaron en disimular que era grabado ya que fueron constantes las referencias y las bromas sobre el programa de Pablo Motos, en el que el colombiano había estado ya la semana pasada.

El interprete de 'Tacones rojos' no fue al programa con las manos vacías. Le regalo a Broncano un retrato de la portada de su nueva canción en el que la artista Marta de la Fuente, una gran amiga de Aitana, dibujo al presentador abrazando a Sebastián Yatra y a la actriz Milena Smit, la protagonista del videoclip.

Ha sabido captar la esencia de Broncano: Estropear el momento.@SebastianYatra pic.twitter.com/2HnX1NKNOn — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 20 de marzo de 2023

Yatra también aprovechó su visita para pedirle a Broncano que participara en uno de sus videoclips. Un momento que terminó con un interpretación del presentador que, una vez más, dio muestras de que el baile no es lo suyo.

Su visita generó una gran expectación porque, desde hace ya varios meses, se relaciona al artista colombiano con Aitana. Aunque ninguno de los dos ha confirmado su relación, no se han separado desde que la de Barcelona puso fin a su relación con Miguel Bernardeau. Asistieron juntos a la boda de Guayna y Lele Pons en Miami y salieron a la luz unas fotografías en las que se les ve en una actitud muy cariñosa. Por ese motivo, los espectadores estaban esperando cualquier mención a su situación sentimental.

Si Broncano hace un videoclip contigo, que sepas que este va a ser el nivel de baile. No esperes más, @SebastianYatra pic.twitter.com/9ijpj4ck4W — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 20 de marzo de 2023

Broncano no desperdició la oportunidad de hacerle la clásica pregunta. No le preguntó por el dinero pero sí por las relaciones sexuales que había mantenido en el último mes. "He perdido la cuenta", contestó Sebastián Yatra después de varios intentos de escaquearse.

Te regalo un ábaco para llevar la cuenta, rey. Eso o ir apuntando en un post it de la nevera. @SebastianYatra pic.twitter.com/yVHiGzONHR — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 20 de marzo de 2023

"¿A qué altura del mes la perdiste? A los dos días pensaste que ibas... Da un dato", insistió Broncanco. "Es mentira, pero creo que en el último mes unas veintitantas", zanjó Yatra.