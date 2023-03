Esta noche Madrid vivió la segunda edición de los 'Premios Ídolo', unos galardones creados por la influencer Dulceida para reconocer a los creadores de contenidos en diferentes categorías. Los rostros más conocidos de las redes sociales se dieron cita para reivindicar su trabajo.

Como en cualquier entrega de premios, uno de los momentos más esperados era la alfombra roja. Los influencers pasearon sus looks antes las decenas de seguidores y cámaras que se agolparon a las puertas del evento. Como era de esperar, los outfits escogidos por los creadores de contenido para acudir al evento iban a ser analizados con lupa en las redes y aunque hubo opiniones para todos los gustos, uno de ellos sobresalió por encima del resto.

Tamara Gorro se convirtió en una de las protagonistas de la noche por su elección. La colaboradora sorprendió posando posando calva con un tocado de flores en la cabeza. La ex mujer de Ezequiel Garay optó por tapar su pelo con una prótesis para homenajear a las personas con cáncer. "El cáncer se cura investigando. Hoy os homenajeo y a ver si de esta manera, llamando la atención, el mensaje llega más lejos. Tenemos que terminar ya con esta enfermedad", escribió en un vídeo que compartió en su cuenta de Instagram.

Una elección que la ha convertido en el blanco de las críticas. Las redes sociales no han visto con muy buenos ojos esta iniciativa de la influencer y mucho lo han visto como una "falta de respeto": "Tamara, el gesto es precioso y la intención más, pero sin ánimo de molestar a nadie debo decir que esa imagen no es la del cáncer", "Soy una paciente de cáncer con 35 años y como tantas otras te han comentado, esto no es la realidad. Ponerse un trozo de látex para reivindicar el cambio físico que produce esta enfermedad con una cara perfecta… desde luego no todo vale… yo he sentido que me has faltado al respeto", son algunos de los comentarios que personas que están pasando por la enfermedad le han enviado.

Oye @Tamara_Gorro yo como persona que he pasado 2 cánceres te digo, a parte de que eres gilip0llas, que en la cabeza no te salen florecitas y mariposas sino calvas y costra. https://t.co/g4KrRREIhC — robecruz13 (The Eras tour 3/24) (@robecruz13_) 9 de marzo de 2023

¿Os imagináis que en carnavales alguien se disfrazara de enfermo de cáncer?

Pues es lo que hizo ayer Tamara Gorro para una gala de influencers.

Y encima la ríen las gracias.#PremiosIdolo — La nieta de María 🖤 (@Osane_subire) 10 de marzo de 2023

La diferencia de Tamara Gorro es que ella no tiene cáncer y se esconde la melena, eso no es dar visibilidad al cáncer, es reírse de las personas que pierden el pelo por la quimio, vergüenza debería darle por tener mas fama hacer eso, q va siempre de prota y se cree mejor q nadie https://t.co/3K7s4xrg8c — 💫🕊️Laura🕊️💫❤️💛💜 (@ArmabeIIa) 10 de marzo de 2023

El "homenaje" de Tamara Gorro puede resultar ofensivo para muchas (por desgracia, tantísimas) personas que han pasado por una enfermedad muy jodida. Ha sido una metedura de pata monumental. — Izainas (@izainas) 10 de marzo de 2023

Tamara Gorro hoy se ha lucido pero para mal, una cosa es pedir por mucha más investigación y otra es caracterizar una situación dolorosa.

Porque eso es lo que ha hecho y me parece una falta de respeto.#PremiosIdolo — Sandra REAL🤍MADRID🎼🏃‍♀️⚽️ (@SandraC80596144) 9 de marzo de 2023

También hay quien ha aplaudido su gesto e incluso le ha dado las gracias por dar visibilidad de esta forma a la enfermedad. "Gracias por dar visibilidad a esta enfermedad", "Espectacular. Qué orgullosa estará tu princesa", "Como paciente oncológico, gracias", "Qué bonita eres, gracias por poner tu granito de arena".