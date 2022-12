A principios de año Tamara Gorro y Ezequiel Garay comunicaban que decidían tomar caminos separados. La pareja apostaba por hacer un parón en su relación, que no estaba atravesando su mejor momento. Unos meses después comunicaban que se daban una segunda oportunidad pero la cosa parece que no ha funcionado.

Tamara Gorro ha sido la encargada de anunciarlo a través de su cuenta de Instagram. Aunque no lo han intentando, esta segunda oportunidad no ha salido como ellos querían. Con un sentido texto, la influencer anunció que se separa definitivamente de Ezequiel Garay.

"Por mi propia salud no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien, es algo muy doloroso. Os pido ayuda, solamente comprensión y respecto", escribió.

La pareja finalmente ha decidido poner punto y final a su amor ya que, según han apuntado fuentes cercana a la pareja, desde que se dieron una segunda oportunidad las discusiones eran continuas y los reproches insostenibles. También hay quien apunta a terceras personas por parte del futbolista, aunque por el momento no hay confirmación oficial.