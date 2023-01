Rocío Flores y Rocío Carrasco podrían estar a punto de verse las caras después de años sin hablar, protagonizando un de los momentos más esperados. Madre e hija podrían reencontrarse en el juicio por el presunto impago de la pensión de David Flores, el hijo menor de Rocío Carrasco y Antonio David.

En marzo de 2021 Antonio David Flores demandó a su exmujer por el supuesto incumplimiento de una sentencia de 2018 que establecía que debía pasarle una pensión mensual por la manutención de David Flores. Una denuncia por la que Rocío Carrasco podría enfrentarse a un año de cárcel y una multa de entre 15.000 y 19.000 euros. Aunque también podría hacerlo el ex guardia civil ya que se hijo también pide pena de cárcel para él con el objetivos de que ambos "pongan fin a los juicios".

La defensa de Rocío Carrasco intentará demostrar no solo que no es culpable de "abandono de familia", como se la acusa, sino que el ex guardia civil fue quien le arrebató a su hijo al empadronarlo en Málaga sin su permiso.

Según ha informado la revista 'Lecturas', Rocío Carrasco y Rocío Flores estarían mucho más cerca de ponerse frente a frente y es que Antonio David ha pedido que su hija declare en el juicio. En el caso de que la joven finalmente lo haga, esto podría suponer un antes y un después en una relación que ya está prácticamente rota.

La defensa de Rocío Carrasco ha pedido que sea Olga Moreno la otra persona que declare en el juicio. La ex mujer del guardia civil podría ser un testigo decisivo en la decisión final ya que siempre ha guardado muy buena relación con el hijo de ambos.