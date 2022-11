Eva Longoria: "Siento que tengo la responsabilidad de ser un buen ser humano"

Eva Jacqueline Longoria-Bastón (Corpus Christi, Texas, 1975), creció escuchando hablar a su padre de un pueblo de España llamado Longoria, "Llongoria", como decían en la familia, el lugar del concejo de Belmonte de Miranda, limítrofe con Salas, donde se asientan las raíces paternas de la actriz, filántropa y activista, que este sábado juró como Dama del Real Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias. Fue un momento único para la artista que se hizo famosa en su país y en España en el papel de Gabrielle Solís, en la serie "Mujeres desesperadas", donde daba vida a una mujer manipuladora y materialista al máximo con la que en absoluto se siente reflejada. Eva Longoria concedió esta entrevista a LA NUEVA ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, como deferencia al periódico que publicó por primera vez la historia de sus ancestros asturianos en 2007, algo que ella jamás olvida. Ha viajado a Asturias con su marido, el mexicano Pepe Bastón Patiño, que en 2019 dejó su puesto como presidente internacional del Consejo de Administración de Televisa, para casarse con Eva; su hijo Santiago Enrique, y su gran amiga la empresaria María Bravo, con la que colabora en la fundación Global Gift y organiza la gala Starlite de Marbella,

–Ha vuelto a Asturias para ingresar en el Real Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias. Días de intensas emociones, ¿verdad?

–Estoy muy contenta de haber regresado. La vez anterior vine a Oviedo y fui de visita a Longoria. Me encantó mi pueblo y toda esa historia familiar que encierra. Aún se conserva nuestro escudo en la casa y en la iglesia. El recibimiento que me dieron los vecinos fue apoteósico. Prepararon una comida deliciosa. Me siento muy orgullosa de ser Dama del Real Cuerpo de la Nobleza porque mis antepasados eran hidalgos que luego contribuyeron a difundir el legado de Asturias y España en el nuevo continente. De hecho este honor era para mi padre que también ha sido nombrado caballero, aunque no ha podido viajar. Le he retransmitido por videollamada toda la ceremonia celebrada en la Capilla del Rey Casto. Ha sido súper emocionante.

–Tiene el corazón dividido...

–Yo nací en Estados Unidos, soy mexicana de corazón y tengo sangre española. Siempre quiero celebrar cada parte de mi alma. En casa crecimos con las historias de mi papá, que a su vez las aprendió de mis abuelos.

–¿Cómo llegó a sus manos la Cruz de la Victoria que ha lucido en algunas ocasiones?

–Fue un regalo de alguien. No recuerdo bien de quién. Es una cruz muy bonita, me gusta mucho.

–Es una gran estrella de Hollywood pero también una activista comprometida con las causas sociales. Da la impresión de que es muy importante esa faceta para usted.

–Lo es. Cuando tienes una plataforma, una voz, tienes que usarla. Lo mas importante que podemos hacer como ciudadanos es votar. De hecho el martes tenemos elecciones en Estados Unidos, las "Midterm", que renuevan parte de la Cámara de Representantes. Son muy importantes para medir la temperatura política. Siempre estoy activa en mi faceta pública. Siento que tengo la responsabilidad de ser un buen ser humano. Debemos predicar con el ejemplo. No puedo decir a mi hijo que sea filántropo y humilde si yo no vivo de ese modo.

–De hecho apoyó a Joe Biden durante la campaña electoral. ¿Siente que su país sigue desunido?

–El mundo está más desunido, en general. Fíjese lo que está pasando en Irán, en Ucrania... Lo más peligroso es cuando la democracia está en peligro. –¿Corre riesgos la democracia? –Sin duda, sí. Tenemos que preocuparnos por ello y participar más en la vida política.

–¿Ser latina sigue siendo un problema para obtener buenos papeles en Hollywood?

–No hay muchos papeles para nuestra comunidad y eso nos afecta. A todos nos gusta ver que delante de la cámara hay alguien que refleja tu historia, tu misma piel o tu pelo.

–Pepe Bastón, su marido es mexicano, ¿hablan español en casa?

–¡Por supuesto! Nuestro hijo, que tiene cuatro años habla español mejor que yo; incluso me corrige muchas veces. El otro día yo leía un libro y me enseño a pronunciar correctamente "piscina". También habla inglés, claro.

"En realidad quiero vivir en España, me encantaría, y en el futuro me gustaría tener una casa en Asturias, tengo amigos asturianos: José Andrés acaba de llamarme sorprendido por que yo estaba aquí"

–Su hijo se llama Santiago, un nombre muy español. ¿Lo eligió por algo en particular?

–Buscaba un nombre que empezase por la letra "s", por su sonoridad. Me gustaban Sebastián y Santiago, y al final decidimos ponérselo. También se llama Enrique por su abuelo.

–¿Le gustaría tener una casa en Asturias, en el futuro?

–En realidad quiero vivir en España, me encantaría, y en el futuro me gustaría tener una casa en Asturias. Tengo amigos asturianos. De hecho José Andrés acaba de llamarme sorprendido por que yo estaba aquí. Actualmente estoy rodando una serie en Cataluña para Apple, con Carmen Maura, que es muy graciosa. Oviedo también es un lugar precioso para rodar. Parece un decorado.

–Se hizo famosa con la serie "Mujeres desesperadas" como Gabrielle Solís, una mujer frívola, materialista, que usaba ropa ajustada y maquillaje llamativo. ¿Hay algo de ella en usted?

–No, nada. Cuando acabó el rodaje nos regalaron el vestuario y no quise aquellos estampados de leopardo (risas), prefería los suéter que llevaba Susan, otra de mis "vecinas", en la serie.

–Eso de que en Estados Unidos no saben donde está España...

–En Estados Unidos, España se percibe como un lugar maravilloso con buen tiempo y alta calidad de vida.