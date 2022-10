María Castro ha convertido sus redes sociales en un espejo de su día a día. La actriz gallega muestra la realidad de la conciliación familiar, sus jornadas como actriz, recetas y un montón de trucos de decoración que cautivan a sus más de 700 millones de seguidores.

Se muestra de lo más espontánea y cercana y por eso, en más de una ocasión comparte alguna anécdota o reflexión personal con aquellos que la siguen. En esta ocasión, la actriz ha compartido una apreciación sobre la belleza mientras compartía una vivencia de su infancia que marcó su forma de ser.

"Os voy a contar una anécdota relacionada con mi madre y mi niñez, que creo q me marcó y dibuja hoy en día lo que soy, o creo que soy. Cuando era pequeña le pregunté a mi madre: “Mamá, yo soy guapa?”. Y ella, muy sinceramente contestó: 'Eres riquiña'" empezaba escribiendo junto a esta fotografía.

"Ya de adolescente, le volví a preguntar… "y ahora mamá, ahora soy guapa" (debía tener la hormona subida y me veía a mí misma con buenos ojos)… y ella volvió a contestar muy sinceramente: "Cuando te arreglas, resultas!" Y oye, como mejor que una madre no te conoce nadie, me lo volví a creer…" aseguró.

Y así sigo, tratando de ser riquiña con la vida y "resultando” en los trabajos….Y mal, de momento no me ha ido… dejemos de buscar belleza, dónde tenemos realidad. Hagamos caso a nuestras madres. Y abracémonos… que nadie nos va a querer, entender y cuidar como nosotros mismos."

"Hace poco… y esta vez sin preguntar nada, mi madre me dijo: “ay Mariíña (así me llama), a ti que te recuerden por buena persona… y no por buena actriz… si lo segundo está, perfecto… pero lo primero es lo que deja huella” Que sabía eres, mamá… y en ello estamos: tratando de ser riquiña, resultona y buena gente!" terminó diciendo.

Una reflexión que cautivó a sus seguidores. La publicación no ha dejado de llenarse de comentarios cargados de buenas palabras hacia ella, su belleza y lo mucho que transmite en redes sociales.