La actriz viguesa María Castro celebró hace muy poco haber superado la frontera de los 700.000 seguidores en Instagram. Su secreto: la espontaneidad, cercanía y las confesiones sobre su vida cotidiana, que revela para todos los "followers" que quieren seguir su estilo de vida. De entre todos los consejos de María Castro resaltan los referentes a la desmitificación de la maternidad, un tema sobre el que suele hacerse eco con frecuencia. En esta ocasión la gallega, después de muchas peticiones, accedió a compartir su receta favorita "do país", su "desayuno perfecto" al que califica como "su power". Asegura que es su secreto para tener tanta energía y conciliar su vida personal con la profesional.

El desayuno "perfecto" de María Castro

La artista confiesa que muchos de sus seguidores le preguntaron la receta y ella accedió con estas palabras:

"Como me pedís mucho muchísimo la receta magistral de las filloas gallegas aquí está, para que veáis que os leo , así se hacen en mi casa y solitas y sin relleno es como me las como yo. Y fijaos que de ahí es de donde viene energía, que la filloa es 'mi power' "

Bajo el vídeo, perfectamente editado, María Castro detallaba con un estilismo perfecto para la ocasión los ingredientes y las cantidades que ella utilizaba siguiendo la receta familiar que elaboraban sus ancestros:

"FILLOAS GALLEGAS!!!!! Aquí la RECETA que seguimos en CASITA!!!!

Ingredientes:

200 ml de leche

1 huevo

80 gr de harina

1 cucharada de azúcar

1 cucharada de agua azahar

Una pizca de sal

Un trozo de tocino ibérico (sin salar), o mantequilla.

A batirlo todo y el “xeito” ( “la forma de hacerlas”... así lo decimos en gallego)... ya lo veis en el vídeo!!!

Qué aproveche!!!!!"

La dieta de María Castro, "su power" para conciliar

"Fotón eh!!!!! Ya me gustaba cocinar antes del confinamiento pero durante el encierro lo he empezado a compartir todo con vosotros (también mis manualidades), para sentirnos todos un poquito más cerca, ¡dadas las circunstancias! Y no sabéis lo que me ilusiona cuando me paráis por la calle muchas mamás y papás, y me decís: “tus actividades me han salvado el confinamiento con mis hijos”. Aquí estoy hoy con mis auténticas filloas gallegas, la receta de mi madre… ¡para mí la mejor! ( tenéis la receta completa en el reels anterior) para celebrarlo a comerme una filloa, ¡solita como a mí me gustan!", así describe María Castro su momento "foodie".

María Castro: comprometida con la maternidad

La actriz viguesa María Castro se une a la comunidad de celebridades que destapan el velo que durante años escondió las consecuencias de tener hijos. Siete meses después del nacimiento de su segunda hija, Olivia, la actriz gallega se confiesa y aporta una serie de consejos a futuras madres.

Durante décadas el parto se blanqueó, sólo se difundía su cara positiva mediante entrevistas a famosas recién paridas con rostros perfectamente maquillados para la ocasión y siluetas recuperadas de forma "exprés" quirófano mediante poco tiempo después.

El cine mostraba fotogramas idílicos del proceso de traer un hijo al mundo pero, fruto de los testimonios de muchas mujeres que se enfrentaron poco informadas al embarazo y sufrieron consecuencias inesperadas, este año se estrenó la crudísima película "Fragmentos de una mujer", de Kornél Mundruczó y se publicaron decenas de libros que abordan el proceso de traer a un hijo al mundo bajo una perspectiva realista.

Para evitar que se siga repitiendo esta situación y mentalizar a la sociedad, rostros visibles como el de la actriz gallega muestran el proceso:

En el texto que acompaña el contenido multimedia explica: "'Lo que pides' versus 'lo que te llega', 'Lo que ves' versus 'lo que hay', 'Barriga mamifit' versus 'barriga slime'".

En el vídeo muestra un vientre ya plano, pero no terso y todavía lejos de estar tonificado. Es lo natural después de siete meses teniendo en cuenta lo que da de sí la piel del vientre durante la gestación. De esta manera evita la frustración de otras madres a quienes sólo le han llegado las imágenes de las famosas "madres fitness".

En otro vídeo muestra la rutina de ejercicios tras su embarazo (al igual que hizo Pilar Rubio en su momento) con las que poco a poco recupera su figura e invita a las mujeres a que, además de a sus retoños, se mimen y se cuiden un rato al día a sí mismas y por sí mismas.

Los ejercicios de suelo pélvico y el deporte junto al esfuerzo, la dedicación y la constancia consiguen los resultados deseados, pero no inmediatos.

María Castro: desmontando mitos

En otra publicación de Instagram, la viguesa enseña cómo se rindió al sueño en un tren con su hija en brazos: "Lo llaman conciliar cuando lo quieren llamar encaje de bolillos. Y encima tengo que estar agradecida, y de hecho lo estoy, por poder llevarla a cabo" comienza su publicación.

La foto está tomada por su madre "uno de los vértices de nuestra conciliación", como la describe la actriz gallega. "Vamos rumbo al festival de cine de Málaga, y tras una hora de pie en el vagón, meciéndola a favor de su traqueteo y con ella en el “colo” SE DURMIÓ!!! Después de lograr que Olivia se durmiese "por fin me senté, aunque tras varios intentos fallidos porque los bebés vienen con un altímetro de precisión, listo para detectar el momento exacto en el que tratas de apoyar tus posaderas". Agotada "me senté y me dormí, vaya si me dormí, aunque siempre preparada para despertarme ante el sonido de una mosca".

María Castro muestra la cara más dura de la maternidad y lanza una reflexión: "La maternidad/paternidad es eso, ese descansar con un ojito medio abierto, esa imposibilidad de desconexión física, esa dedicación al otro, y por eso cansa, porque esa alerta constante agota y se asemeja a la maratón de toda una vida, pero es tan fascinante al tiempo.

Su escandaloso vestido y cómo dio el pecho en público en un festival de cine

El Festival de Cine de Málaga celebró su 24ºedición el pasado fin de semana, desde el 4 a 6 de julio y la invitada que más titulares protagonizó fue la gallega María Castro, que acudió con su bebé y no tuvo ningún reparo en darle el pecho en público. Una acción con tintes reivindicativos y políticos con un trasfondo en el que merece la pena profundizar. Pero por ahora tratamos el inesperado atuendo que también ha dado mucho de qué hablar.

El vestido con el que sorprendió a todos los asistentes también fue el ángulo en el que se centraron los flashes del "photocall". María Castro, muy involucrada en su maternidad, reconoció no tener tiempo de escoger ropa de "showroom en showroom". La prenda causó furor y la convirtió en la más elegante de la fiesta.