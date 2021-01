"Llevamos desde el mes de marzo del año pasado haciendo un estricto cumplimiento de todas las normas, sin embargo nos ha tocado", se lamenta María Castro a la edición digital de FARO desde su residencia en Madrid, donde casi toda su familia convive con el Covid-19, pero en un confinamiento casi individualizado. En las últimas horas, la actriz compartía con sus seguidores de Instagram un vídeo para anunciar que ella, su marido y su padre habían dado positivo en coronavirus.

"Empezaréis a preguntaros porque estos días no pongo mis recetas y manualidades en las redes sociales, y estoy un poco más aislada... Y es que ha llegado el coronavirus a mi casa. Estamos José (su marido) y yo contagiados. Las niñas no lo sabemos, pero nos han dicho que no les hagamos la PCR, porque el confinamiento es el mismo". Esta grabación la subía ayer, pero sólo un día después, este mismo viernes, confirmaba a Faro de Vigo que, casi con toda probabilidad, sus pequeñas también están contagiadas. "Creo que lo tenemos todos. Esta noche, Olivia (de tres meses y medio) ya presentó sintomatología del virus, con algunas décimas de fiebre, y Maia (de cuatro años y medio) siente algo de frío", comenta.

No sabe cómo llegó "el bicho" (así alude la actriz al virus) a sus vidas, "sobre todo porque llevamos una vida muy austera, sin relacionarnos apenas con nadie, y casi siempre en casa". El primero en mostrar síntomas fue José (su marido), el pasado domingo. El martes de esta semana, fue ella la que empezó a sentirse mal, y al día siguiente su padre, Antonio, "del que estamos más pendientes por su edad", apunta. La única que parece haberse librado es su madre, Pilar, que estos días se ha quedado sola en su casa, situada en la misma urbanización donde reside la intérprete, a la espera de que su marido se recupere y pueda abandonar el confinamiento con el resto de la familia.

"Nos estamos organizando como podemos. Cada uno duerme en una habitación, y también hemos habilitado el salón. Sólo yo comparto espacio con la bebé, pero llevo la mascarilla hasta para dormir.

Unos dicen que la carga viral se puede sumar y otros que no, así que mejor nos mantenemos separados por la noche, y guardando las distancias por el día", matiza.

¿Estreno teatral en el aire?

Las expectativas son buenas, según asegura. "Mi marido ya se está recuperando, y yo tuve fiebre esta noche, pero hoy estoy mejor, así que somos optimistas", declara la actriz que ha tenido que interrumpir sus ensayos de la obra que estrenará a finales de enero en Valencia. "Hasta que no cumpla los días estipulados para el confinamiento, no podré ir a trabajar, pero la obra se estrenará sí o sí", asegura. En "La Coartada", que así se titula, María Castro está sobre las tablas durante toda la representación, así que, al no poder compartir los últimos ensayos, "alguna vez ya he tirado de la familia para que me de la réplica", bromea.

En el vídeo que colgó en sus redes, la viguesa tranquiliza a sus 677 mil seguidores al decir que "de momento no hay gravedad". Y es que María es una gran referencia de la escena española, y lo comprueba con la cantidad de mensajes que está recibiendo en las últimas horas. "He sentido muchísimo el cariño de la gente. Me dicen que se sienten en deuda conmigo, ya que durante el confinamiento, compartía con ellos muchas actividades infantiles y mis platos de cocina, así que tengo el móvil a tope de mensajes", confiesa agradecida la viguesa, primer rostro popular de la ciudad olívica que da positivo en coronavirus.