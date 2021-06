La actriz viguesa María Castro gana popularidad y seguidores a golpe de espontaneidad y denuncia. El último año, tan perverso e incierto para la vida de todos los españoles lo ha sido también para ella, que ha luchado por mantener sus colaboraciones y sumar "followers" en su cuenta de Instagram. María Castro conjugó esta batalla con la de ser madre confinada en plena pandemia mundial con la llegada de la COVID-19.

Lejos de amilanarse ante las circunstancias, María Castro dio voz a las dificultades que compartía con tantas otras madres trabajadoras en su situación. No se erigió como una celebridad ajena a la realidad, mostró todas dificultades bajando del altar que se le presupone a los personajes públicos.

Por un lado se unió a la comunidad de celebridades que destapan el velo que durante años escondió las consecuencias de tener hijos. Hace unos días mostraba sin tapujos su cuerpo siete meses después de dar a luz a su segunda hija y ahora ha vuelto a utilizar las redes sociales para mostrar una de las caras más duras de la maternidad: la conciliación y el agotamiento físico y mental de madres y padres.

Por el otro, muestra los equilibrismos que hace día a día en su armario para salir airosa ante cualquier situación y, a la vez, que su atuendo sea práctico para ejercer de María Castro que, ante todo es madre, influencer y actriz a jornada completa.

María Castro, vestida de novia amamanta a su hija en el Festival de Cine de Málaga

Las restricciones empiezan a mermar y comienzan a tener lugar los actos públicos y culturales suspendidos desde hace más de un año. María Castro no duda en participar en todos aquellos eventos relacionados con su profesión, y el aclamado Festival de Cine de Málaga fue el primero. Problema: no tenía tiempo para buscar un "look" para la ocasión. Solución: tirar de fondo de armario. Salió airosa.

El escandaloso (en el mejor de los sentidos) vestido de novia de María Castro con el que se casó en segundas nupcias con su marido José Manuel Villalba.

El vestido en cuestión, de diseño romántico en blanco roto que la actriz confesó que le hacía especial ilusión reciclar, por el significado emocional.

María Castro, que acudió con su bebé y no tuvo ningún reparo en darle el pecho en público. Una acción con tintes reivindicativos y políticos con un trasfondo en el que merece la pena profundizar. Pero por ahora tratamos el inesperado atuendo que también ha dado mucho de qué hablar.

El vestido con el que sorprendió a todos los asistentes también fue el ángulo en el que se centraron los flashes del "photocall". María Castro, muy involucrada en su maternidad, reconoció no tener tiempo de escoger ropa de "showroom en showroom". La prenda causó furor y la convirtió en la más elegante de la fiesta.

"Al final el vestido de mi boda gustó, y mucho!!! Si es que desde siempre, la/el que guarda, tiene!!!! Si es que desde siempre, la/el que guarda, tiene!!!!Como conté por ahí, ( aquí no se oculta nada) no tenía demasiado tiempo para ir de showroom en showroom buscando el vestido perfecto... de hecho no creo en “el vestido perfecto”, ni siquiera perseguía esa filosofía cuando me casé... Buscaba (en mi gran día), y busco en cada ocasión, vestidos con los que sentirme yo... que resalten lo que soy, sin que me disfracen, y con los que además me sienta cómoda!!! Me sienta yo. Cuando fui al trastero a rescatarlo, parecía un vestido sin dueña... abandonado ( es que en la boda lo exprimí al máximo, llegando a anudar hasta la cola), pero oye, fue limpiarlo, plancharlo y mimarlo un poco.... y como nuevo!!!! Quién dice ahora que los vestidos de boda son sólo para la ocasión y ya??? Pues con este ya van dos “ocasiones” y no será la última... Porque no sólo me encanta , sino que fue ponérmelo ayer, y no recordar, SENTIR!!! , lo feliz y plena que fui en aquel gran día... NUESTRO gran día. Qué mágico, eso de viajar a través de los olores, sabores, texturas e imágenes."

Sale en bicicleta e invita a las madres a cuidarse también a sí mismas

La actriz viguesa María Castro desmitifica en redes las consecuencias físicas de tener hijos. Siete meses después del nacimiento de su segunda hija, Olivia, la actriz gallega se confiesa y aporta una serie de consejos a futuras madres.

Durante décadas el parto se blanqueó, sólo se difundía su cara positiva mediante entrevistas a famosas recién paridas con rostros perfectamente maquillados para la ocasión y siluetas recuperadas de forma "exprés" quirófano mediante poco tiempo después.

Hace unas semanas publicó un vídeo en el que muestra un vientre ya plano, pero no terso y todavía lejos de estar tonificado. Es lo natural después de siete meses teniendo en cuenta lo que da de sí la piel del vientre durante la gestación. De esta manera evita la frustración de otras madres a quienes sólo le han llegado las imágenes de las famosas "madres fitness".

En otro vídeo muestra la rutina de ejercicios tras su embarazo (al igual que hizo Pilar Rubio en su momento) con las que poco a poco recupera su figura e invita a las mujeres a que, además de a sus retoños, se mimen y se cuiden un rato al día a sí mismas y por sí mismas.

Los ejercicios de suelo pélvico y el deporte junto al esfuerzo, la dedicación y la constancia consiguen los resultados deseados, pero no inmediatos.

En esta ocasión, María Castro opta por el ciclismo y el escenario de fondo es uno de los parques más icónicos de Madrid. La actriz viguesa, una vez más, no se viste y se maquilla como una modelo de anuncio de gimnasio, su aspecto natural es precisamente lo que llama la atención: no se desprende de su gorro de ciclista, ni de la mascarilla, y lleva varias camisetas superpuestas de colores llamativos y unas mayas que la cubren sólo hasta la mitad de la pierna. Nada de "pimkies", no la avergüenza llevar unos calcetines largos a la vista para evitar las rozaduras de sus zapatillas, de un original modelo en negro que imprime un piano.

La publicación reza:

"Hacía tiempo que no me sentía tan joven😂😂😂😂!! Y es q no hay como retomar cosas que hacías de niña, para viajar en el tiempo! Y oye, COMPROBADO EH!!! A montar en bici no se olvida un@ nunca!!!!

Lo mejor del paseo?

- la compañía

- y una familia de patitos q nos hemos encontrado... y que han querido posar para la foto!

Al fin y al cabo, eso es lo que hacemos nosotros... movernos con nuestras “patitas” a cuestas, a todas partes!"

María Castro: mamá por dentro y mamá por fuera

Aunque la gallega María Castro señala a modo de firma que merece la pena ser madre, también muestra la cara más dura de la maternidad. Además de mostrar la evolución de sus cicatrices, las dificultades para recuperar su cuerpo y el cansancio que satura su cuerpo y su mente desde la primera vez que dio a luz, denuncia en una nueva publicación de Instagram, que "Lo llaman conciliar cuando lo quieren llamar encaje de bolillos. Y encima tengo que estar agradecida, y de hecho lo estoy, por poder llevarla a cabo".

En esta ocasión mostró su "look" de ropa interior, un estilismo que no era habitual antes de ser madre y que no es, ni de lejos, lo más sexy con lo que se ha vestido pero sus prioridades ahora son unas braguitas que la ayuden a recuperarse de su segunda cesárea y un sujetador listo para amamantar en cualquier ocasión.

En el post reconoce que: "Poco antes de salir a escena, me miro al espejo y esto es lo q veo: hace meses que no voy conjuntada “interiormente” hablando, que el algodón orgánico se ha convertido en mi mejor amigo, y que la comodidad se ha posicionado como mi máxima. Que sí, que sé vestirme más bonita por dentro, cuando me apetece...pero lo que más me preocupa ahora mismo es estar preparada para “desenfundar” y dar de mamar cuando haga falta, y proteger las cicatrices de las cesáreas, que se han convertido ya en sonrisas en mi panza... quiero pensar que nuestras hijas han decidido salir al mundo “por la puerta grande”...!"

El estilismo de María castro para hacer yoga: más práctica que "yogui"

Hace 3 meses la actriz viguesa visitó San Sebastián y disfrutó con su marido y sus hijos de un rato libre en la playa de La Concha. María Castro hacía una posición complicada de la disciplina de las asanas.

Posaba con la isla de Santa Clara de fondo y vestía un jersey holgado unisex de algodón, unos leggins ajustados de estilo vaquero y unas botas de montaña. Llevaba el indomable cabello ondulado y pelirrojo que la caracteriza recogido en un moño desenfadado muy 'casual'.

Aunque es habitual ver a las famosas hacer yoga, suelen mostrarse enfundadas en mayas y tops combinados en color sacando el lado más femenino y elegante a las vestimentas deportivas. Pero el estilismo idílico no parece preocupar a María Castro.

Bajo la foto describía ese momento : "“Espera papá... hazme una foto...a ver si aún me sale “algo” que deje ver mi pasado como gimnasta ...”

Y oye...me falta el moño, no doblo lo que doblaba, y haga lo que haga NO consigo hacerle sombra al paisaje de atrás...que la PLAYA DE LA CONCHA es mucha CONCHA...pero algo, aún me sale, no?"

María Castro, yoga con Momo

La actriz viguesa se desmarca de todos los estilismos y juega a los looks inesperados, pero no siempre. También tiene vestimenta deportiva que se ajusta a las tendencias de moda actuales y así lo demuestra en la foto que subió mientras daba un paseo a su perra Momo y aprovechó ese rato libre para hacer un poco de yoga.

María Castro posaba con un conjunto de lycra de maya y camiseta negra con estampado a rayas verde militar que llamaba la atención y marcaba su silueta.

En la publicación contaba que: "Hoy saco a Momo, porque esta noche ha sido el protagonista de una pesadilla de Maia... (ha tocado noche regulera...) Nos la contó, súper compungida la pobre, tal que así: “Es que una Momia ( 😳) venía a buscar a Momo... y lo metía en una jaula, para llevárselo a la cárcel (😂)... Y él, de llorar, tenía los ojos rojos...” Lo que sé nos ocurrió, (tened en cuenta que eran las 5 de la mañana, y la mitad de las neuronas estaban a po uvas): “Pero eso no puede ser Maia, no ves que Momo es tan tan gordito que no le cabe el culillo en ninguna jaula...” (Coló.... pesadilla desmontada, alivio momentáneo, objetivo conseguido, niña otra vez dormida y papás desvelados 🤪...) Hasta la próxima, pesadillas....!!! Que mira que tenemos un ATRAPASUEÑOS colgado eh, pero a veces alguna se nos cuela 😉) Y mientras Momo, ajeno a la pesadilla, posa para la foto!"

María Castro y su "conjunto familiar"

María Castro subía el 13 de marzo una foto para celebrar un día en el que consiguió tiempo para hacer un plan de ocio familiar durante todo el día. Para celebrar la ocasión todos estrenaron sudadera con su inicial: la actriz viguesa llevaba una "M" mientras su marido posaba con cara de circunstancias luciendo una "J", de José. Ella confesó que le costó un poco convencerlo para que se uniera al plan, en el que también participaban las pequeñas Maia y Olivia, aunque sus iniciales no se aprecian en la imagen.

En la publicación presume de familia: Por aquí, “Los Roper”, celebrando un mes más juntos!!!! y buscando un plan para hacer en familia...dentro de lo que se puede...!!!!

De momento a él, me ha costado más convencerle para q se pusiese la misma sudadera que yo... pero al final creo q le ha cogido el puntillo y todo.

Y por supuesto, Olivia y Maia, también llevan sus iniciales en la sudadera...que el día que me pongo moñas, lo hago a tope!!!!

Y es que 1+1, a ahora más que nunca, son 4!!!!! .FELIZ DÍA @jose_manuel_villalba #loscuatromosqueterosiguales Olivia mirando atentamente a Maia es 😍!!!!

María Castro: todo al amarillo y al "animal print"

La actriz de Vigo sabe qué colores le favorecen y uno de los protagonistas de su armario es el amarillo. Un tono alegre y fresco, acorde con el contenido que la actriz suele publicar en redes sociales. Desde la mascarilla a las prendas y complementos, María Castro presume de este color y lo combina con ropa estampada en "animal print", también muy frecuente en su vestidor.

También celebró el día del libro enfundada este color:

El "animal print" fue, en cambio, el elegido para su primera aparición televisiva desde el confinamiento:

Y también aplica este atrevido estampado en su vida cotidiana:

María Castro: fiel al vaquero

En meriendas familiares, en su casa, por la calle y en apariciones públicas. Tanto el color azul como el tejido "jean" sientan bien a María Castro que, consciente de su versatilidad y comodidad no duda en vestirlos cada vez que tiene ocasión.