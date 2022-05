Adriana Abenia sigue echando leña al fuego de las polémicas. Después de sus desafortunadas palabras contra las personas gordas, la actriz vuelve a pronunciarse sobre el asunto y además carga contra su compañera la presentadora Tania Llasera.

Llasera es uno de los rostros conocidos que denuncia y señala la gordofobia, por eso cuando saltó toda la polémica no dudó en dejar claro públicamente que las personas gordas tienen derecho a verse reflejadas en los medios: "Llevamos décadas viendo modelos de tallas imposibles como lo normal. Por fin la diversidad que vemos en las calles, llega a la publicidad, y ahora… ¿Resulta que es ‘apología de la obesidad’? Te lo digo con amor: ‘Demagogia barata’ es estigmatizar el peso como poco saludable, poco atractivo, poco apetecible de ver… Con el tan manido ‘te lo digo por tu bien’ como escudo".

Tania Llaser hundiendo a Adriana Abenia 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/lAriOq4CJ6 — Luna 🤍🦖 (@rumicavill) April 24, 2022

El asunto ha quedado "zanjado" según apunta Abenia, que dice habar hablado con Tania por privado, "nos mandamos un mensajito", aunque añade "me molestó que le diera un sentido a mis palabras que no tenían, esto es como el teléfono roto, tú te riges por lo que crees que ha entendido otra persona. Si alguien hubiera leído mis entrevistas, mi vídeo, mis stories… no me hubiesen criticado tanto", explica la actriz.

Aunque sin duda la declaración más polémica se ha producido cuando Adriana ha tachado a su compañera de ser una hipócrita: "Al final yo respeto el roll que ha tomado en redes, pero cuando tenía un cuerpo normativo en tele no remó a favor de toda esta gente", ha dicho de manera tajante mandando un contundente mensaje a Llasera.