Las redes sociales son un espacio en el que se suelen generar controvertidos y polémicos debates. Algunos llenan de la mano de perfiles anónimos y en otras ocasiones, son los famosos los que encienden la llama de ciertos debates. Este lunes las periodistas Adriana Abenia y Tania Llasera se convirtieron en tendencia a raíz de una tensa discusión que protagonizaron a través de los stories de sus respectivas redes sociales.

Todo comenzó cuando Adriana Abenia mostró su opinión acerca de una campaña publicitaria de una marca de bikinis. Para ella una de las modelos que aparecía en la fotografía podría estar fomentando la obesidad entre los posibles compradores. "Estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los huesos".

Una reflexión que ha generado un aluvión de críticas y reproches en las redes sociales. Entre ellos los de su compañera Tania Llasera.

Según Adriana Abenia las personas gordas podemos existir, pero salir en publicidad sonriendo es un privilegio que no está dispuesta a concedernos.



Como siempre, el pretexto es que se está fomentando la obesidad y que de repente está preocupadísima por nuestra salud. #gordofobia pic.twitter.com/Xvmu92QgCQ — D de Dinamita 🎈 (@davidbelzunce) 24 de abril de 2022

"Llevamos décadas viendo modelos de tallas imposibles como lo normal. Por fin la diversidad que vemos en la calle, llega a la publicidad, y ahora… ¿resulta que es 'apología de la obesidad'?, Te lo digo con amor: 'democracia barata' es estigmatizar el peso como poco saludable, poco atractivo, poco apetecible de ver… como el tan manido 'te lo digo por tu bien' como escudo", le contestaba Llasera en su perfil.

La cosa no quedó ahí. Ambas comenzaron a responderse a través de Instagram protagonizando una acalorada discusión.

"Hay miles y millones de niñas que miran estos anuncios y por fin se ven representadas, y que con lágrimas en los ojos se sienten validadas". "Lo importante, como bien dices, es la salud, pero para empezar... lo primordial es la salud mental. Esa es mi humilde opinión, como mujer que ha transitado varias tallas en el ojo público", quiso zanjar, sin éxito, Abenia.

Tania Llaser hundiendo a Adriana Abenia 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/lAriOq4CJ6 — Luna 🤍🦖 (@rumicavill) 24 de abril de 2022

"A ver qué ya no sé ni por dónde empezar contigo, amore... Para empezar esto no es una guerra de quien ganó más kilos, te aplasto en esto hermana. Hacer inclusión de diversos cuerpos no es hacer apología de nada. Es decir; tú, tú y tú también, tenemos tallas para todas. Por fin llegan los bikinis que se adaptan a ti... Seas como seas" respondía Llasera, está vez sí, buscando poner fin al asunto.

Parecía que todo había quedado en un enfrentamiento de opiniones pero, a raíz de todo lo que se había generado, Adriana Abenia lanzó un comunicado para explicar sus palabras y la intención de su mensaje que, según ella misma ha dicho, se había malinterpretado.