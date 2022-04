Colorín colorado este cuento se ha acabado, de momento. La pareja más mediática de lo que llevamos de año, Antonio David y la periodista Marta Riesco, ha roto en pleno directo en el programa de Sonsoles Ónega "Ya son las ocho".

¿El motivo? Que Antonio David ha dado plantón a su novia en el día de su cumpleaños, ni más ni menos. Después de meses estando en el foco del huracán por muchos y muy variados motivos, la gota que ha colmado el vaso en esta relación ha sido que la joven no cree que el ex colaborador de 'Sálvame' le esté dando el sitio que se merece.

"Llevo batallando mucho por esta relación y creo que no me merecía lo de hoy. Creo que a veces en la vida no se puede luchar contra todo, frente a todo, y creo que he aguantado mucho, he aguantado las críticas de los compañeros, de la gente que apoyaba a la expareja... Me merecía por lo menos de su parte", ha declarado entre lágrimas.

Y es que parece ser que Antonio David habría rechazado acudir al cumpleaños ayer para quedarse en Málaga junto a sus hijos.

Hoy es Viernes de Dolor y hoy no es periodista, ni Influencer, ni cantante, ni colaboradora, ni personaje, ni famosa ... Hoy Marta Riesco es LA DOLOROSA porque el que supuestamente era su pareja ha tenido obligaciones como padre y no ha podido venir a su cumpleaños!! 😎🫣🤭 pic.twitter.com/RrvkVNSb5W — MERYMER XATNEZ ⚖️ MERYMER🏹 (@TanSoloMeryMer) April 8, 2022

"Lo hago por dignidad y por amor a mi misma", ha añadido la periodista, poniendo así el punto final a su relación.

Inmediatamente después las redes se han llenado de comentarios de usuarios que no se creen el drama de la joven, de hecho, más de uno se ha atrevido a vaticinar que Marta se ha vuelto a colocar en el foco del huracán para que Telecinco la fiche como nueva concursante de 'Supervivientes'.