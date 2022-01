La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin han decidido "de común acuerdo, interrumpir su relación matrimonial" después de que la pasada semana se conociera el vínculo del ex duque de Palma con otra mujer, según aseguran ambos en un comunicado remitido a EFE en el que subrayan que el compromiso con sus cuatro hijos "permanece intacto".

"De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin", reza el texto del breve comunicado en el que formalizan su decisión.

Los ex duques de Palma, quienes se casaron el 4 de octubre de 1997 en Barcelona, no dan más detalles sobre los términos de su separación, propiciada por las fotografías publicadas el pasado miércoles en las que se veía a Urdangarin paseando de la mano con Ainhoa Armentia, compañera de trabajo en un bufete de Vitoria.

Tras esta decisión de la infanta Cristina de poner fin a su matrimonio con el ex Duque de Palma, este cumplió un día más con sus compromisos profesionales y a la salida dejó claro que no tiene nada más que decir sobre lo sucedido en su matrimonio: "Todo dicho, gracias". Lejos de esconderse tras la decisión de separarse, el ex jugador de balonmano salió de su puesto de trabajo de lo más relajado a pesar de la gran expectación. "Muchas gracias, de verdad" se limitó a decir. Al igual que Urdangarín, su supuesta nueva pareja también acudió a su puesto de trabajo en medio del gran revuelo creado por el reciente comunicado de la hermana del rey Felipe VI. Mucho más tímida e intentando evitar a la prensa a toda costa, Ainhoa Armentia no comentó ni media palabra a su salida del trabajo donde había coincidido un día más con el que podría ser su nueva pareja.