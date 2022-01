La noticia de la nueva 'amiga entrañable' de Iñaki Urdangarin ha supuesto un antes y un después en la actualidad informativa y es que de no hablar de él, ha pasado a ser el protagonista de los informativos y todos los medios de comunicación. Nadie esperaba que el exjugador de balonmano hubiese encontrado un 'nuevo amor' sin haberse divorciado de la infanta Cristina.

Hablamos con Ágatha Ruiz de la Prada, y se ha mostrado sin piedad contra Iñaki Urdangarin y asegura que la infanta Cristina debería haberse separado de él: "Yo creo que ella le tenía que haber mandado a la mierda hace muchísimo tiempo" y añade: "Que le dé una patada a este, que se la tenía que haber dado hace mucho tiempo".

Además, le aconseja a la infanta que se busque otra pareja, ya que Iñaki Urdangarin no vale como marido: "Que se busque otro, pobrecillo, es que no vale para nada este hombre".

Y nos ha dejado muy sorprendidos porque la diseñadora estuvo presente en el momento que se conocieron, pero ¡atención! porque desde ese momento, Ágatha supo que no saldría bien la relación: "Nunca me gustó. Estaba yo el día que se conocieron, imagínate. No, pero encuentro que para una infanta, un jugador de balonmano... no sé".

Sobre las últimas noticias de Iñaki UrdangarIn y Ainhoa Armentia: "No lo sé, es muy raro todo, ¿verdad? pero en fin". Sobre la infanta, desvela que "no tengo ni idea, yo creo que Cristina está desaparecida". Recalca que todavía no es oficial la separación entre Iñaki Urdangarin y la infanta cristina: "No se ha separado aún".

Eso sí, cuando vio las fotografías le pareció raro que la relación fuese solo de amistad: "Podría haber una posibilidad entre mil de que fueran amigos y de la mano, yo qué sé".