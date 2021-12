Los últimos días del año se están presentando de lo más moviditos en el mundo del corazón. Hace unos días Christian Gálvez y Almudena Cid confirmaban que ponían fin a su matrimonio tras once años juntos y ayer la sorpresa llegaba de la mano de Bárbara Rey, otra vez. A la noticia de que la ex vedette podrá comparecer en el Congreso a causa de sus cuentas pendientes con el Rey emérito, ahora nos ha dejado boquiabiertos con su nuevo romance.

Esta fin de semana ella y Bigote Arrocet eran pillados en actitud cómplice y cariñosa en un acto celebrado en Madrid ha sido una de las noticias más sorprendentes de la semana. El que fuera novio de María Teresa Campos y la exvedette podrían estar manteniendo un romance, según han apuntado algunos testigos que acudieron a la cena en la que se dejaron ver muy cariñosos el uno con el otro.

Según el entorno más cercano, la pareja habría tenido la oportunidad de conocerse mejor en el plató de 'Secret Story', donde ambos han acudido como colaboradores y allí precisamente podría haber surgido el amor.

Por lo de pronto ninguno de los dos protagonistas ha confirmado ni desmentido la noticia pero las primeras reacciones no se han hecho esperar. Una de las más aguardadas es la de María Teresa Campos. La periodista y el humorista estuvieron juntos durante casi seis años. En el año 2019, se terminaba el amor entre ellos y decidían tomar caminos separados. Pero en numerosas ocasiones, la que fuera estrella de la pequeña pantalla se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre lo mal que lo pasó tras romper con su compañero sentimental. Ha contado cómo la dejó mandándole un mensaje de ‘WhatsApp’ o lo triste que se ha sentido con su ausencia.

En esta ocasión todavía no se ha pronunciado pero si lo ha hecho su hija Carmen Borrego. Durante un intervención en 'Sálvame', la hermana de Terelu ha explicado que no ha hablado con su progenitora sobre este inesperado affaire, pero tiene clara cuál es su postura al respecto. Bigote es agua pasada.

"Hace mucho tiempo que este señor no tiene nada que ver con la familia Campos", ha explicado. Y aunque aún no han mantenido una conversación sobre la noticia, tiene claro que su madre opina que es libre para hacer lo que le venga en gana: "Estaría bueno que Bigote no pudiera rehacer su vida".