El Instagram de la actriz gallega María Castro es una ventana hacia muchas de sus facetes, desde la interpretativa hasta la de cocinera sin olvidar uno de los pilares de su vida: la maternidad. Hace poco compartía con sus seguidores un doloroso problema de salud relacionado precisamente con ser madre y que la había llevado a urgencias. Los dientes de su hija Olivia le habían echo un 'boquete' en un pecho a causa de los mordisco que la pequeña le da durante la lactancia, un problema que se ha agravado y le ha obligado a tomar un dura decisión.

La actriz ha mostrado un vídeo en el que aparece dándole el pecho a su hija y quejándose del dolor que siente al hacerlo, enseñando su realidad sin filtros. "Hay un tendencia clara a idealizarlo todo en las redes. Y sinceramente, mostrar siempre esa realidad tan “ideal” no provoca otra cosa que “desgracia” en aquellos que no consiguen tan brillantes resultados." empezaba escribiendo "Aquí estoy yo, una mañana cualquiera, con mi segunda lactancia…tan real, tan normal, tan animal…No las cambiaría por nada… ambas fueron elegidas libremente (indispensable) y aunq ambas fueron duras al principio: pechos edematizados, excedente de leche para una familia entera, grietas… ambas fueron maravillosas (a ratos) " Con estas palabras, la gallega quería contar a sus seguidores la difícil situación en la que se encuentra.

"Hace meses que arrastro una herida importante provocada por esos dientecitos que tanta gracia nos hacen. Peleo cada día porque se cierre: cambiar la postura de amamantamiento, desinfectar la zona, dejarla secar al aire… todo recomendado, pero sin mejora alguna… más bien todo lo contrario." Este problema de salud la tiene muy preocupada: "me siento como sin fuerzas...Ella quiere lo que yo tengo, y si “simplemente” no se lo doy, como creéis que va a reaccionar??? Porque yo ya lo sé. Por eso no es tan “simple” la cosa…"

"Actualmente paso una a dos noches fuera a la semana, mientras ella llora y llora para dormirse hasta que “desfallece”, mientras su hermana mayor tamb suelta alguna que otra lágrima al verla pasarlo mal, y mientras José, aunque paciente hasta el extremo, se queda si recursos para calmarla, dormirla y vencer así su sueño. Pues es precisamente esto último, lo que me hace plantearme el difícil y casi innombrable para mí : “destete". Con estas palabras confesaba lo que llevaba un tiempo retrasando. La actriz se ve obligada a abandonar la lactancia materna. El bienestar de su familia y el suyo propio la llevan a dejar de darle el pecho a su pequeña. "Siempre pensando en ella… en el bienestar de la casa cuando yo no estoy, y en lo mejor para el pack de cuatro."

Una situación compleja para María ya que según ha contado, esos momentos íntimos con sus pequeñas la hacen muy feliz. Como ya nos tiene acostumbrados, la actriz ha asegurado que, aunque se siente un poco perdida en cuanto a como actuar ahora, compartirá su nueva experiencia alejando el pecho de su hija "tanto si es dura como si no".

Así combate otro de los duros episodios de la maternidad

María Castro tampoco es ajena a otro de los quebraderos de cabeza más frecuentes entre padres y madres: el sueño de los niños. La actriz forma parte de esa tribu de 'madres y padres zombis' ante los múltiples despertares de sus hijos. En este caso es Olivia, la pequeña de la familia, la que les impide dormir a pierna suelta. La actriz ha contado que cuando su hija tenía 4 meses llegó a despertarse hasta 15 o 16 veces cada noche para consiguiente desesperación de los padres. Fue entonces cuando decidió buscar consejo en una asesora del sueño infantil. Sin dejar de recordar que el sueño de los niños es una cuestión madurativa, María Castro ha compartido en sus stories destacadas los trucos que pone en práctica ahora que Olivia tiene 12 meses y afronta otra etapa de regresión del sueño.

Controlar las ventanas de sueño, la duración de la siesta y establecer rutinas son algunas de las recomendaciones que ha compartido a través de Instagram, unos consejos que no por sencillos dejan de ser efectivos.