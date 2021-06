Ha adelgazado 7 kilos, hace bicicleta durante 63 minutos al día para registrar un total de 40 kilómetros. Pero José Bono tiene otro secreto para presentar un aspecto inmejorable, y no se trata solo del implante capilar. El político y abogado que lo ha sido todo con el PSOE, desde ministro de Defensa a presidente del Congreso de los Diputados pasando por presidente de Castilla-La Mancha, se ha sumando a la tendencia del ayuno intermitente.

Bono ha explicado que cinco de los siete días de la semana no desayuna, lo que le permite no ingerir calorías durante 12 horas, desde la cena del día anterior hasta la comida del día siguiente. Uno de esos días, además, está 24 horas sin ingerir esas calorías. No es la primera vez que Bono se suma a las tendencias de nutrición de cada momento. En 2011 ya perdió 15 kilos con la polémica dieta Dukan.

La nutricionista Susana Sánchez asegura que este ayuno intermitente como en el que practica ahora Bono “no es una locura peligrosa” pero también advierte de que “no sirve para todos los casos”. “Hay tipologías de paciente en los que funciona realmente bien tanto en pérdida de peso, como en algunas patologías digestivas e incluso en autoinmunes, y hay otras con las que nunca lo aplicaremos, por ejemplo, en quienes tengan un trastorno de la conducta alimentaria o riesgo de padecerlo, en quienes no se sientan atraídos por la idea o esta sea incompatible con su ritmo de vida (aunque creamos que pudiera servirles, tenemos muchas otras estrategias), en personas con diabetes de tipo I, en embarazadas o en niños pequeños”, explica la experta. Al margen de esto, lo que está claro, subraya Susana Sánchez, es que “el ayuno no arregla una mala dieta”, por lo que insiste en mantener unos hábitos alimenticios saludables.

Sea como sea, Bono sigue ahora la misma dieta que Jennifer Aniston, Elsa Pataky, Reese Witherspoon, Chris Hemsworth, Hugh Jackman, Jennifer López, Michelle Renaud o Kourtney Kardashian.