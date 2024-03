La maleta de mano que ninguna compañía rechazará y que está arrasando en ventas

El cobro por las maletas de mano por parte de las aerolíneas es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los pasajeros cuando recurren a las compañías low cost. Por ese motivo el Parlamento Europeo se ha propuesto poner en práctica cambios que obliguen a las aerolíneas de bajo coste a modificar su política comercial con respecto a las maletas de mano.

El objetivo es conseguir que el equipaje de cabina sea gratis y que se modifiquen sus medidas, pero las compañías aéreas no están dispuestas a esto. Por ese motivo, el Parlamento Europeo se ha puesto manos a la obra y ha dado su visto bueno al votar la petición de que se deje de cobrar y se unifiquen las medidas del equipaje de mano en todas las aerolíneas.

El tamaño de la maleta de mano lo fija la aerolínea, al igual que el cobrar o no por esta, pero desde la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), señalan que el equipaje de mano no debe superar los 55 cm x 35 cm x 20 cm. En cuanto al peso no hay recomendaciones, pero las aerolíneas de bajo coste suelen permitir hasta 8 kilos.

Cambia el tamaño de las maletas de mano

El Parlamento Europeo aprobó unificar las medidas para viajar con maletas de mano de forma gratuita en las aerolíneas ‘low cost’, pero este no es el último paso para su entrada en vigor, ya que será necesario que el Consejo Europeo de su visto bueno.

Una vez que este apruebe los cambios en las medidas de las maletas de mano y su gratuidad para los pasajeros será cuando se fije una fecha de entrada en vigor para las personas que viajan en avión por Europa.