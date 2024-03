Cuatro sorprendentes trucos para abrir una botella de vino cuando no tienes sacacorchos

El vino es el complemento perfecto para cualquier reunión familiar con amigos o familia. Sacar una botella y servir unas copas de esta bebida bien fresquita nunca fallará. Por eso no hay nada más engorroso que querer abrir una botella de vino y darte cuenta de que no tienes un sacacorchos a mano, pero no te preocupes porque tiene solución.

TikTok está lleno de consejos y trucos del hogar y hemos encontrado el vídeo definitivo que solucionará todos tus problemas para cuando quieres abrir un vino y no tienes con qué. Solo vas a tener que echar un vistazo a tu alrededor y escoger el utensilio que más te convenga.

Una idea es utilizar una llave. Tendrás que insertarla en el centro del corcho y girar con fuerza para extraerlo poco a poco. También puedes utilizar una zapatilla, colocando la botella dentro y golpeándolo contra una pared, la fuerza aplicada permite que el corcho se afloje y comience a salir.

También puedes clavar dos cuchillos en forma de V y girarlos para liberar el corcho. Por último, se puede crear un sacacorchos casero con un tenedor y un tornillo largo, enroscándolo en el corcho y haciendo palanca con el tenedor para extraerlo sin dañarlo.