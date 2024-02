Despídete de las hojas amarillas en tus plantas: el sencillo truco para que recuperan su color verde

Mantener tus plantas vivas y frescas no siempre es fácil. Exceso de riego, falta de vitaminas, poca luz... son muchas las razones que pueden estar provocando que las hojas de tus plantas empiecen a coger un color amarillento y apagado. Pero esto no quiere decir que ya no puede recuperarla.

Este problema, que sobre todo llega cada año con el buen tiempo y que también puede verse influenciado por ese cambio constante en las temperaturas, tiene una sencilla solución gracias a un truco casero que te ayudará a devolverle el color verde a las hojas.

Lo único que tendrás que hacer es preparar una combinando 200 ml de agua con un pequeño chorrito de vinagre blanco. El ácido del vinagre, no solo es excelente para desinfectar y esterilizar, sino que también ayudará a prevenir plagas y la compactación del suelo. Si además quieres enriquecer la mezcla con un extra de nutrientes, añade unas cucharaditas de azúcar blanco. Este le aportará oligoelementos beneficiosos a la planta.

Una vez mezclados los ingredientes, vierte la solución en un pulverizador y rocía las hojas y las raíces de tus plantas cada dos días. Después de que hayan pasado aproximadamente 20 días, comenzarás a notar mejoras evidentes en la salud y vitalidad de tus plantas.