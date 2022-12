La madera es uno de los materiales por excelencia en lo que a decoración se refiere. Sin embargo, al tratarse de una materia orgánica, necesita continuos cuidados para evitar que se deteriore y mantenga ese color que le otorgue personalidad y fuerza.

Para lograr que la madera se mantenga siempre viva existen algunos trucos caseros que ayudan a mantener a este material limpio y brillante para que se conserven en un perfecto estado y pueda seguir reluciendo. Pero hay un truco que se está haciendo viral en las redes por su efectividad y su sencillez y es una mezcla de vinagre y aceite a partes iguales. Bastará con empapar nuestra bayeta en la mezcla y frotarla por los muebles de madera que tengamos en casa. Quedarán como si estuvieran nuevos.

Otros trucos

Desencerar:

Con el paso del tiempo la madera se reseca y pierde brillo, por lo que es recomendable encerarla de vez en cuando. No obstante, las capas de cera pueden acabar acumulándose ofreciendo un aspecto grasiento y mate. Para suprimir los restos de cera reseca mezclaremos medio vaso de vinagre con otro medio vaso de agua y con la ayuda de un trapo de algodón frotaremos la madera hasta eliminar todo el rastro de cera.

Eliminar golpes de la madera:

Si un mueble de madera recibe un golpe y el material no se levanta, se puede reparar poniendo un trapo de algodón húmedo sobre el área afectada y presionando con una plancha que desprenda una alta temperatura. Se puede repetir esta acción las veces que haga falta hasta que desaparezca el síntoma del golpe.

Eliminar rayones de la madera:

Cuando se producen pequeños rayones sobre la madera es posible eliminarlos aplicando una importante capa de vaselina sobre la zona afectada. Hay que tratar de llenar bien los surcos. Tras dejar reposar la vaselina durante 24 horas, retiraremos el exceso de vaselina y enceraremos el objeto afectado.

Eliminar manchas de moho de la madera:

El exterior del hogar o habitaciones con mucha humedad son nidos perfectos para la aparición del moho. Si algún objeto de madera muestra alguna mancha de moho, no te preocupes, impregnando un trapo con amoniaco puro diluido con un poco de agua se puede recuperar. Frotando enérgicamente sobre el área afectada, la mancha irá desapareciendo poco a poco. Se puede repetir la operación las veces que se consideren oportunas.

Eliminar restos de vela de la madera:

Las velas sirven para aromatizar las estancias del hogar o para darles un toque más íntimo. Si encendemos una vela sobre algún enser de madera debemos de tener cuidado para que la cera no gotee sobre el material. No obstante, si no hemos podido prevenir esto último, tenemos que esperar a que la cera se haya enfriado y endurecido. En ese momento, usaremos un cubo de hielo directamente sobre la cera para que se convierta en un objetivo frágil. Ayudándonos con una espátula retiraremos con suavidad y delicadeza la cera fría. Para finalizar, puliremos la cera para darle brillo y eliminar cualquier resquicio.

Posavasos u otros recipientes:

Hay que tener especial atención con los utensilios que posamos sobre los muebles de madera. La mejor forma de evitar cualquier problema es previniendo, por ello debemos usar posavasos o similares para objetos más grandes. Pero.. ¿Cuáles es el material idóneo? Los de metal tienden a sudar encima de la mesa, provocando humedades en el mueble, mientras que los de plástico pueden reaccionar químicamente con los acabados utilizados en los mobiliarios de madera que usamos hoy en día. Son los propios posavasos de madera, con algún material absorbente por debajo, los que mejor funcionan en este tipo de situaciones.