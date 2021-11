Mantener una casa en buen estado, ordenada y a la última en temas de decoración puede parecer algo complejo y caro pero, adaptar tu hogar a las modas de cada temporada no es tan difícil como parece. El truco está en seguir unos cuantos consejos que se centran en aspectos tan simples como mantener la casa ordenada y limpia y apostar por la renovación. Unas soluciones sencillas que le darán un nuevo aspectos sin tener que invertir demasiado en ella.

Apuesta por la segunda vida

Un mueble viejo, esa pieza que puedes ver pasada de moda o la que en su día compraste para un fin concreto y que ya no utilizas pueden tener una segunda oportunidad. Imagínalos con una mano de pintura nueva o un textil actual y búscale esa nueva vida que seguro tiene en tu hogar.

Aprovecha los espacios de la casa

Por muchos armarios que tengamos en casa siempre necesitamos más espacio. Es importante realizar limpiezas periódicas para no acumular lo que no necesitamos pero es cierto que en casas donde no sobran los metros, ganar huecos de almacenaje es una obligación. Echa un vistazo alrededor, los espacios sobre las puertas pueden convertirse en altillos. Aprovecha también las puertas. Tras ellas pueden colocar estantes, colgadores o contenedores para artículos pequeños.

Protege la superficie de las mesas

Una mesa es una pieza importante en cada hogar y a la que le damos mucho uso, por eso es de los muebles que más se estropea. Y cómo sabemos que no hay nada que envejezca más una estancia que un mueble que parezca descuidado, te damos unas cuantas ideas para que le des un nuevo aspecto a tu mesa gastada. Puedes colocar encima un cristal de la medida de la mesa. Pon unas burbujas de plástico en medio y así evitarás que se muevan. Con este truco el mueble no se dañará y además te dará mucho juego para decorarlo ya que puedes introducir papel pintado, láminas o fotografías y darle un aspecto completamente distinto.

Personaliza los muebles

Una aplicación textil o de papel, un vinilo o cinta adhesiva de papel decorada puede ser trucos que te pueden ayudar a transformar tus muebles. Apuesta por este mecanismo para personalizar que además de dar un nuevo aspecto te puede ayudar también disimular algún defectillo o golpe.

El orden es fundamental

Un hogar ordenado es un hogar moderno. El orden no solo te ayudará a encontrar lo que buscas de una forma más sencillas y a que la limpieza sea mucho más fácil, sino que te permite también decorar. Existen un montón de objetos de este tipo que sirven como elemento decorativo que aportará ese toque novedoso a tu hogar. Por ejemplo puedes apostar por organizadores o cajas con algún diseño que combine con el resto de la estancia.

Las alfombras

Son un elemento fundamental. En los casos en que nuestro suelo es antiguo o está desfasado son el objeto perfecto para ocultarlo. Transforman el espacio y pueden transmitir sensaciones gracias a su colores o acabados. Puedes recurrir a una alfombra de gran tamaño o bien hacer composiciones de otras más pequeñas.