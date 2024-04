Carlos Ríos investigado por el Ministerio de Consumo por posible "publicidad desleal"

No es la primera vez que el influencer Carlos Ríos se ve envuelto en alguna polémica. El creador de contenido, fundador del movimiento 'Realfooder' ha recibido críticas por los productos que ha sacado bajo su marca y con los que trata de luchar contra los "ultraprocesados" que nos rodean en los supermercados.

En esta ocasión, el nutricionista ha recibido una notificación por el contenido que está haciendo redes. En concreto, le ha llegado una carta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 advirtiéndole sobre la "publicidad desleal" que comparte en referencia a las marcas de alimentos ultraprocesados.

"Me acaba de llegar una notificación del Ministerio de Consumo y Agencia 2030 diciéndome que no puedo hacer 'publicidad desleal'. Vamos, que no puedo hablar mal de marcas de ultraprocesados", ha explicado, añadiendo que justo le ha llevado la semana en la que ha hecho una "crítica a los políticos por los menús de los hospitales".

Lo cierto es que esta advertencia no le ha llegado exclusivamente a Carlos Ríos no era exclusiva para él. Tal y como recoge eldiario.es, esta notificación está relacionada con una "campaña del propio Gobierno" contra este tipo de publicidad.

Desde el pasado mes de febrero y en coordinación con la Red de Protección del Consumidor (CPC), este Ministerio ha comenzado con estas notificaciones con el objetivo de advertir a los influencers de que estaban incurriendo en prácticas de publicidad engañosas.