Sanidad retira siete cremas solares por no cumplir con el factor de protección de la etiqueta

Los expertos insisten muchísimo en la importancia del uso de crema solar en el rostro durante todos los días del año. Utilizar este producto no debe limitarse exclusivamente al verano o a los días de sol. Debemos cuidar nuestra piel siempre, por eso es importante escoger una buena crema.

Para ayudarte a escoger una buena crema protectora, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado quince protectores solares para el rostro factor 50 o 50+ y los resultados han confirmado que no todas cumplen la el factor de protección indicado en el etiquetado.

"No protegen tanto como anuncian en la etiqueta y que no están cumpliendo lo establecido en la normativa", señalan. Aunque esto no quiere decir que sean inseguras ya que ninguna baja del SPF 30.

El SPF no está de acuerdo al etiquetado en los siguientes productos:

Piz Buin Hidro Infusion Sun Gel Cream Face SPF 50

Rituals Invisible Sun Protection Face Cream SPF 50+

Nivea Sun Facial Sensitive 50

Biotherm Waterlover Face Sunscreen SPF 50+

Lancaster Sun Sensitive Oil Free Milky Face Fluid SPF 50

Vichy Capital soleil crème onctueuse protectrice SPF 50+ no cumple ni con la protección SPF y ni con la protección UVA.

Por su parte, el fotoprotector Isdin Fusion water Magic SPF 50 sí cumple con el factor de protección solar SPF, pero no con la protección UVA.

De los 15 protectores analizados, la OCU ha señalado tres como los mejores. La Sun Crème Fondante Visage SPF 50 de Nuxe, Anthelios Uvmune 400 Crème Hydratante SPF50+ de La Roche Posay y la de Photoderm Aquafluide 50+ de Bioderma.

Además, la OCU recomienda como 'compra maestra' por su relación calidad precio la Crème SPF50+ Acabado Invisible de Avène.