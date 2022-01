Las comparaciones son inevitables. Aunque nos digamos a nosotros mismos que somos únicos y no tenemos que medir nuestros logros con los de los demás, aunque hayamos avanzado emocionalmente hasta entender que recorremos nuestro propio camino a nuestro propio ritmo, resulta imposible no caer en ellas. Después de todo, están ahí: nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos... Muchas de estas personas realmente parecen más populares que tú cuando piensas en sus vidas y en tu vida. Y, pese a que no siempre es así, la realidad es que en muchísimas ocasiones, sí. Y es culpa de la paradoja de la amistad.

"La paradoja de la amistad" es el fenómeno observado por el sociólogo Scott L. Feld en 1991 en el que la mayoría de la gente tiene, en promedio, menos amigos que sus amigos. pic.twitter.com/lJTPnaV8KG — Los Pibes de Sistemas  (@pibesdesistemas) 1 de octubre de 2019 Desarrollada en el año 1991 por el sociólogo estadounidense Scott Feld, la paradoja de la amistad establece, tal y como cuenta la especialista Jen Kim en un artículo para Psychology Today, "que, en promedio, el número de amigos que tiene cada uno de tus amigos es mayor que el número de amigos que tienes". Y a pesar de que tan solo es un promedio, y seguro que puedes encontrar amigos en tu grupo que tienen todavía menos que tú, varios de ellos son tremendamente más populares. En palabras de la propia Feld, "sus círculos sociales descomunales dan un impulso al número promedio de amigos de su propio grupo". Son matemáticas. Y lo más importante de todo esto es el efecto cadena: las personas tienden a amistarse más fácilmente con quienes son muy populares, lo que permite a estos últimos conformar auténticas hordas de colegas. Por el contrario, aquellas personas con menos éxito social suelen atraer menos nuevas amistades, lo que provoca círculos más estancos. Tal vez llevas mucho contándote a ti mismo que no eres de hacer nuevos amigos cuando es esta maldita paradoja la que verdaderamente provoca el fenómeno. Una que expande indefinidamente las diferencias entre tú y tus amigos más populares. Y esto no ocurre únicamente con la popularidad. Mil docentes “en forma” contra el “bullying” "Una variación de la paradoja, llamada paradoja de la amistad generalizada, va más allá, sugiriendo que, en promedio, además de ser más populares que tú, tus amigos también son más ricos y más guapos", explica la experta. Algo que encontraría su justificación en una supuesta conexión entre estos atributos: "Después de todo, la gente popular generalmente tiende a ser más atractiva y a tener más dinero que aquellos que son impopulares". Nuevamente estaríamos ante una especie de bucle en el que la popularidad, el atractivo y el dinero atraen más popularidad, atractivo y dinero. Y la mayoría estamos en la mediocridad. ¿Pero hasta qué punto es esto negativo? Como bien indica Feld, "las investigaciones sugieren que la persona promedio solo puede mantener cinco relaciones cercanas y 132 conocidos al mismo tiempo". En ese sentido, todos esos colegas tuyos tan populares no están en realidad más acompañados que tú. Simplemente hay más gente orbitando a su alrededor. Pero ya sabemos que, cuando se trata de conexiones humanas, los números no son muy determinantes. Antes de martirizarte por tener una popularidad mediocre, valora las relaciones que posees en este momento. Eso es lo importante. Esa es la esencia. Y lo demás paja estadística.