Mil docentes “en forma” contra el “bullying”

Un millar de docentes ya completaron el curso online de “Acoso escolar, prevención, detección y tratamiento” que se imparte telemáticamente desde el centro Autonómico de Formación e Innovación-Aula virtual (CAFI) dependiente de Educación. Desde el centro formativo reconocen la alta demanda –y puntuación– que recibe esta formación entre el profesorado, con una altísima tasa de finalización que supera el 90%, tras concluir la décima edición del mismo.

Entre los tutores de esta formación virtual se encuentra Francisco Javier Pérez Aznar, que explica la importancia de trasladar el foco antiacoso a otros campos como los clubes de deporte juvenil, academias de baloncesto o fútbol. Además este miembro de TEI (Tutoría Entre Iguales) avanza que Galicia acogerá el próximo congreso que se celebrará este 2022 en la localidad de Sada, en mayo.

Galicia acogerá en congreso nacional de “Tutoría entre iguales” este año

El bullying ha extendido sus tentáculos: si bien antes los escenarios circundaban el centro escolar, desde las aulas hasta la parada del autobús, ahora entran directamente en las casas de las víctimas a través de su teléfono móvil. “24 horas 7 días No hay escapatoria”, resume el profesor de la Universidade de Santiago y experto en Metodología del Comportamiento, Antonio Rial Boubeta, también tutor de ese curso, así como Daniel Neira.

Una situación que se convierte en insostenible para quien la sufre y que acaba, en numerosas ocasiones, en desenlaces trágicos y una circunstancia que no se puede seguir abordando desde ópticas reduccionistas o con la narrativa del “caso aislado”, insisten los expertos. “Uno de cada tres chavales del mundo podría estar sufriendo acoso o ciberacoso. Las tasas de depresión infantojuvenil son 4 o 5 veces mayores, como las ideaciones suicidas. Es un problema de salud pública”, alertaba recientemente la directora y orientadora escolar del CPR Possumus, en Vigo, Sonia Camino.

El acoso trasciende a los centros educativos, con lo que las medidas preventivas tienen que salir también de las lindes de los colegios e institutos, y extender su compromiso a todos dos actores de la sociedad en la que niños y jóvenes interactúan y se desarrollan: cuando se acaban las horas lectivas, el problema continúa. “Los profesores no pueden ser los únicos responsables, es mucho más ancho. El compromiso y la prevención tiene que darse también en la comunidad de fuera”, explican.

Y, entre las razones destacan el aumento de la permisividad y la ausencia cada vez más acusada de normas y obligaciones; otro de los ingredientes que propician la existencia de estos comportamientos a edades tempranas. Los profesores advierten: “Ahora todo vale”. Los límites de lo que se puede o no se puede hacer, o de lo que está bien y lo que está mal, están cada vez más desdibujados para niños y niñas que normalizan, con una frecuencia cada vez mayor, conductas inapropiadas. “Dejamos a los niños, quizá por nuestra poca presencia en casa, que tengan todas las tecnologías a su alcance, sin horarios. Decir “no” da lugar a unas consecuencias fuera de lo normal”. Una situación que provoca que los niños no tengan que hacer frente a las consecuencias de sus actos, lo que repercutirá, más adelante, en el sistema de valores que vayan interiorizando.

“La obesidad no es causa de acoso; cómo es la víctima nunca es el origen” Javier Pérez Aznar - Miembro de Tutoría entre Iguales (TEI)

Asesor educativo, formador de familias, profesores y fuerzas de seguridad, especialista en “bullying” y miembro del grupo TEI (Tutoría Entre Iguales), Javier Pérez colabora en numerosos programas en Galicia con el acoso escolar.

–Dos de cada tres adolescentes con problemas de peso sufre acoso escolar, según un estudio de Sanidad en Alicante, que desarrolla un plan para detectar casos de bullying en jóvenes con obesidad e intervenir con la familia y el colegio. ¿Se podría extrapolar?

–Personalmente, no estoy de acuerdo con las conclusiones. No es cuestión de la persona, no es responsabilidad de la víctima, de cómo sea ella. Ese no es el problema: la culpa es del agresor, que es quien la elige y del entorno que lo permite. Me parece una conclusión victimizadora. Da igual que sea bajito, pelirrojo o gordo. Otra cosa es que la obesidad sea saludable y que la pandemia haya agravado la situación...

–Algún estudio pediátrico también vincula ambos ítems. ¿Usted no conoce casos?

–Sí, claro. E incluso un chico al que en el cole le llamaban ‘bola de sebo’, ballena... Y luego de perder 15 kilos, le llamaban ‘maricón’. También conozco otro caso de una chica bajita y muy menuda a la que, sorprendentemente, llamaban gorda y que se lo acabó creyendo. Tanto, que sufrió anorexia.

–Debemos cambiar el foco, entonces.

–Es que no es un problema que tenga que ver con la víctima.

–¿Ha cambiado el perfil del acosador?

–Debemos escrutar el origen de estas conductas dañinas que llevan a un niño, en ocasiones de muy corta edad, a hacerle la vida imposible a otro y a ignorar su sufrimiento. La respuesta quizás está en un cóctel de factores: malos ejemplos, permisividad, exposición a la violencia y ausencia de valores. Estamos viendo, cada vez más un perfil de bullyvictim, víctima agresora, que es más común que el de víctima pura o acosador puro. Las redes sociales están normalizando y banalizando la violencia.

cómo prevenirlo

Ayudar a entenderles qué es el acoso escolar Explicar a los niños qué es el acoso y cómo enfrentarlo de manera segura. Decirles que el bullying es inaceptable y cómo recibir ayuda.

Una línea de comunicación abierta Hablar de forma regular. Escucharlos. Conocer a sus amigos, preguntarles sobre la escuela y comprender sus preocupaciones.