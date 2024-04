El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de abril

Hoy en Poio, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. No se esperan precipitaciones en ninguna hora del día, por lo que podemos planear actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto a la temperatura, comenzará en 13°C durante la madrugada y aumentará gradualmente a lo largo del día, alcanzando los 22°C en la tarde. Será un día agradable y cálido, perfecto para disfrutar de paseos al aire libre o para tomar el sol en la playa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 48% y el 74% a lo largo del día. Esto significa que no habrá sensación de bochorno y el tiempo será bastante confortable.

En cuanto al viento, predominará la dirección norte con velocidades que irán desde los 15 km/h hasta los 41 km/h. Se espera que haya ráfagas más fuertes durante la tarde, por lo que es recomendable asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En resumen, el día de hoy en Poio será perfecto para disfrutar del buen tiempo y realizar actividades al aire libre. Con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin precipitaciones, no hay excusa para no aprovechar al máximo este día. ¡Así que no olvides tu protector solar y disfruta del día!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-04-15T21:02:12.