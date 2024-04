El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de abril

Hoy en Meaño, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura oscilará entre los 13°C y los 20°C, por lo que será un día agradable y perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en un promedio del 60%, lo que indica que no habrá sensación de bochorno y el ambiente será bastante confortable. Además, no se esperan precipitaciones en ningún momento del día, por lo que no habrá que preocuparse por llevar un paraguas.

En cuanto al viento, predominará la dirección norte con velocidades que irán desde los 19 km/h hasta los 27 km/h. Se espera que haya ráfagas de viento de hasta 39 km/h, por lo que es recomendable asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

El orto será a las 07:51 y el ocaso a las 21:18, por lo que tendremos un día con una duración de luz solar bastante amplia, ideal para aprovechar al máximo las horas de sol.

En resumen, el pronóstico para Meaño el día de hoy es de un tiempo soleado, con temperaturas agradables, sin precipitaciones y con vientos moderados. ¡Así que prepárate para disfrutar de un día perfecto en este hermoso lugar!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-04-15T21:02:12.