El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de marzo

Hoy en Cuntis, el cielo estará mayormente cubierto durante la mañana y la tarde, con presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá fresca, con valores que oscilarán entre los 11°C y los 18°C a lo largo del día.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar un paraguas por si acaso, ya que la probabilidad de lluvia es baja pero no nula.

La humedad relativa del aire será elevada, alcanzando valores cercanos al 99% en las primeras horas de la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

En cuanto al viento, soplará principalmente del suroeste con velocidades que rondarán los 10 km/h, aunque podrían alcanzar los 26 km/h en algunos momentos. Se recomienda tener precaución en caso de vientos fuertes, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Cuntis se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y sin precipitaciones significativas. Es importante estar atento a los cambios en las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para disfrutar de un día seguro y agradable en esta localidad gallega. ¡Que tengan un excelente día!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Caldas de Reis tendremos un día mayormente nublado, con cielos cubiertos durante la mayor parte del día. La temperatura oscilará entre los 11°C y los 18°C, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 97% en las primeras horas de la mañana. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre.

Hoy en A Estrada, el cielo estará mayormente cubierto durante la mañana y la tarde, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá fresca, con valores que oscilarán entre los 10°C y los 17°C a lo largo del día. La humedad relativa será elevada, alcanzando valores cercanos al 100% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

Hoy en Moraña, el cielo estará mayormente cubierto durante todo el día, con algunas nubes altas al final de la tarde y la noche. La temperatura se mantendrá bastante constante, con valores alrededor de los 12-18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-03-14T22:41:09.