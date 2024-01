Nuevos datos de la sonda Mars Express indican que la Formación Medusae Fossae (MFF), en el ecuador marciano, contiene grandes depósitos subterráneos de hielo de agua, tal como se había sugerido en estudios previos. Los nuevos hallazgos indican que existen capas de hielo de agua que se extienden a varios kilómetros bajo tierra: sería la mayor cantidad de agua jamás encontrada en esta parte del planeta rojo.

Un análisis realizado en base a nueva información aportada por el radar MARSIS de la sonda Mars Express, perteneciente a la Agencia Espacial Europea (ESA), concluye que los depósitos de hielo de agua localizados en la Formación Medusae Fossae (MFF) de Marte son más profundos de lo que se pensaba hasta el momento. Llegarían hasta los 3,7 kilómetros de espesor y cuentan con capas ricas en hielo y otras de polvo, según un nuevo estudio publicado hoy en la revista Geophysical Research Letters.

De acuerdo a una nota de prensa, Mars Express estudió la Formación Medusae Fossae, localizada en la zona del ecuador marciano, hace más de 15 años atrás. En ese momento, los estudios revelaron depósitos masivos de hasta 2,5 kilómetros de profundidad. Sin embargo, estas primeras observaciones no fueron suficientes para confirmar de qué estaban hechos los depósitos, aunque distintos estudios posteriores sugirieron que podrían contener importantes cantidades de hielo de agua.

¿Casi un mundo oceánico?

El nuevo estudio parece llegar a una respuesta más certera: si el hielo resguardado bajo tierra se derritiera y accediera a la superficie, Marte se convertiría en una especie de “mundo oceánico”. El agua se extendería por toda la superficie marciana y crearía una capa de entre 1,5 a 2,7 metros de profundidad. Por consiguiente, de confirmarse esta información el depósito se convertiría en la mayor cantidad de agua jamás descubierta en el Ecuador de Marte.

“Hemos explorado el MFF nuevamente utilizando datos más recientes del radar MARSIS de Mars Express, y descubrimos que los depósitos son incluso más gruesos de lo que imaginamos. Pensamos que pueden tener hasta 3,7 kilómetros de espesor. Curiosamente, las señales de radar coinciden con lo que esperaríamos ver en las capas de hielo y son similares a las señales que vemos en los casquetes polares de Marte, que sabemos que son muy ricos en hielo de agua”, indicó en el comunicado el científico Thomas Watters, del Instituto Smithsonian, en Estados Unidos. Watters es el autor principal del nuevo estudio y también lideró la investigación inicial sobre el MFF, en 2007.

Aunque Marte es hoy un inmenso desierto, se sabe que en algún momento de su historia gozó de condiciones climáticas diferentes y hasta pudo contener grandes mares superficiales, incluso con la presencia de alguna forma de vida microbiana. Es así que diferentes investigaciones han prácticamente confirmado la presencia de antiguos depósitos de hielo de agua en las regiones polares del planeta rojo, junto a canales y valles secos que en el pasado estuvieron repletos de agua.

Depósitos cubiertos de polvo

Ahora, los nuevos datos muestran que estas condiciones también habrían sido posibles en el ecuador de Marte. Aunque las pruebas parecen contundentes, los científicos no pudieron descartar aún otras posibilidades, como por ejemplo que los depósitos subterráneos estén repletos en realidad de acumulaciones gigantes de polvo, ceniza volcánica o sedimentos arrastrados por el viento.

De acuerdo a una publicación de Science Media Centre España, el científico César Menor Salván, Profesor de Bioquímica en la Universidad de Alcalá, en España, que no formó parte del estudio, cree que “el agua podría ser esencial para hipotéticas futuras misiones tripuladas a Marte, pero además el análisis de estos hielos puede arrojar datos interesantes acerca de la evolución del planeta, por ejemplo en cuanto a climas o composiciones atmosféricas, porque los hielos suelen atrapar burbujas de gas, partículas de polvo, sales y potenciales compuestos orgánicos”, expresó.

Los investigadores de la ESA aclararon que los depósitos en el MFF están cubiertos por cientos de metros de polvo, lo que los hace inaccesibles al menos durante las próximas décadas. Sin embargo, cada trozo de hielo descubierto ayuda a construir una mejor imagen sobre dónde fluyó antes el agua de Marte y dónde se puede encontrar en la actualidad.

Referencia

Evidence of Ice-Rich Layered Deposits in the Medusae Fossae Formation of Mars. Thomas R. Watters et al. Geophysical Research Letters (2024).