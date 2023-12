El rover Zhurong de China ha identificado cuñas poligonales irregulares ubicadas a una profundidad de unos 35 metros en la zona de Utopia Planitia, en Marte. Los científicos creen que los polígonos enterrados, considerados como las primeras formas geométricas de ese tipo identificadas en el subsuelo del Planeta Rojo, fueron el resultado de ciclos de congelación y descongelación en Marte hace miles de millones de años. También podrían haber tenido un origen volcánico, surgiendo debido al enfriamiento de los flujos de lava.

Investigadores del Instituto de Geología y Geofísica de la Academia de Ciencias de China informaron en un nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Nature Astronomy, el hallazgo de extrañas figuras poligonales en el subsuelo de Marte. Las estructuras se identificaron a partir de datos aportados por el rover chino Zhurong: se habrían creado a partir de las variaciones climáticas que tuvieron lugar en el Marte antiguo o por procesos volcánicos.

Los aportes del rover chino

El rover Zhurong aterrizó en Marte el 15 de mayo de 2021, transformando a China en el segundo país en tocar el suelo marciano con un equipo de estas características. De acuerdo a un artículo publicado en Universe Today, el rover exploró su lugar de aterrizaje, envió fotografías, estudió la topografía de Marte y realizó mediciones con su radar de penetración terrestre.

Zhurong tuvo una vida útil de tres meses, aunque operó con éxito durante poco más de un año antes de entrar en una hibernación planificada. Por el momento no se han conocido nuevas noticias sobre el paradero del rover desde mayo de 2022: sin embargo, los datos que obtuvo y que fueron enviados a la Tierra se están convirtiendo en el eje de nuevos y numerosos trabajos científicos.

Ahora, un equipo liderado por el científico Lei Zhang ha utilizado información obtenida por el radar del rover, para detectar dieciséis cuñas poligonales subterráneas en aproximadamente 1,2 kilómetros de extensión en el área de Utopia Planitia, la cuenca más grande de Marte. Esto sugiere una amplia distribución en el terreno de estas extrañas formas geométricas, que miden desde centímetros hasta decenas de metros de ancho y probablemente se formaron hace entre 3.700 y 2.900 millones de años, durante los períodos conocidos como Hesperiano tardío y Amazonas temprano en el Planeta Rojo.

Cambio climático o procesos volcánicos

Según una nota de prensa, las estructuras poligonales se podrían haber desarrollado como consecuencia del cese de un antiguo ambiente húmedo: entre los profundos cambios climáticos que se concretaron en el Marte primitivo, uno de ellos propició fases de congelación y descongelación, derivando en la formación de estas estructuras. Posteriormente, múltiples procesos geológicos fueron enterrando las formaciones, que en la actualidad se identificaron a unos 35 metros de profundidad.

Sin embargo, los especialistas no descartan otra posibilidad: como se cree que Marte registró en algún momento de su historia una intensa actividad volcánica, las estructuras poligonales también pueden haber sido el resultado del enfriamiento de los flujos de lava. Pero Utopía Planitia es una gran llanura de miles de kilómetros de extensión: el rover recorrió solamente 1.921 metros durante su vida útil, por lo que pueden esperarse nuevos y sorprendentes hallazgos en futuras misiones.

Referencia

Buried palaeo-polygonal terrain detected underneath Utopia Planitia on Mars by the Zhurong radar. Lei Zhang et al. Nature Astronomy (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41550-023-02117-3 TV