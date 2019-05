La jueza imputa coacciones y lesiones a tres implicados en el rapto de un electricista en Vigo

El 18 de enero del año pasado dos hermanos venezolanos (disfrutan también de la nacionalidad española al ser nietos de gallegos) y un amigo fueron detenidos por el rapto y las lesiones que sufrió un electricista de Vigo con quien mantenían diferencias económicas por la reforma de un taller en el barrio de As Flores que le habían encargado. La magistrada de Instrucción 1 de Vigo acuerda ahora transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado por los presuntos delitos de coacciones, amenazas y lesiones, así como desobediencia y amenazas a los agentes de seguridad dado su comportamiento en los calabozos de la comisaría de López Mora cuando fueron arrestados.

La magistrada ha dado traslado del auto a la Fiscalía y a la acusación particular para que formulen escrito de acusación. Los tres investigados, que pasaron en prisión provisional varios meses, se encuentran ya en liberta provisional a la espera de juicio.

De lo practicado en la causa, se recoge que a finales de 2017 los dos hermanos venezolanos encargaron al electricista el acondicionamiento eléctrico de un local en la calle Numancia destinado a a taller de reparación de vehículos, obras para las que le adelantaron una cantidad de dinero.

Ante las diferencias surgidas por la realización del trabajo, en diciembre del mismo año, los dos hermanos y un amigo acudieron al domicilio del denunciante y le conminaron a que les acompañase al taller para acabar el trabajo. Una vez allí y dado que no llegaron a un entendimiento, los hermanos reclamaron al electricista que les devolviera el dinero adelantado y que reitera lo que había hecho.

El auto judicial incide en que los tres hombres amenazaron de muerte al denunciante en la nave y le agredieron, causándole diversas contusiones y edemas en la cabeza. Después, entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, como seguían sin recuperar el dinero uno de los hermanos llamó en varias ocasiones a casa de los padres de la víctima con amenazas que quedaron grabadas en el contestador como que "había ganado el magnífico premio de un paseo".

No han quedado probadas, sin embargo, las torturas que denunció en su día la víctima, quien afirmó que lo mantuvieron maniatado mientras le golpeaban y le despertaban echándole agua fría. Los acusados sostienen que se trata de un falso electricista, ya condenado por estafa, que no realizó el trabajo contratado pues colocó los tubos pero los cables no iban a ningún lado y que pese a que le llamaban no les cogía ni el teléfono.

Precisamente cuando el electricista denunció lo que ocurría, los tres hombres fueron detenidos por la Policía Nacional y llevados a comisaría el 16 de enero de 2016. Ya en los calabozos, según el auto judicial, "mostraron una actitud totalmente hostil y violenta hacia los agentes encargados de su custodia". Así, "tiraron la comida a través de la reja de la puerta de las celdas, orinaron en las celdas, profirieron amenazas e insultos contra los agentes".

Además, cuando los policías pasaron con un cubo de basura a fin de que depositaran allí los restos y desperdicios, al llegar a uno de los venezolanos y abrirle la puerta, éste intentó escapar del calabozo, si bien los agentes lo impidieron.