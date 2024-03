'La estafa del cliente fiel': la nueva alerta de la Guardia Civil que debes conocer si siempre compras en el mismo supermercado

La Guardia Civil no deja de enviar avisos a través de sus redes sociales para evitar que los consumidores caigan en las estafas que están recorriendo la red y con las que los estafadores tratan de acceder a sus datos personales y bancarios.

El último de los métodos que están utilizando para engañar a sus posibles víctimas se oculta tras los supermercados. "Estás en tu casa y te llega un correo de tu supermercado de confianza diciendo que te ha tocado un sorteo. Probablemente, tú seas socio de ese supermercado y no te suene extraño y pinches para ver qué te ha tocado", explican en el perfil de TikTok de la Guardia Civil.

"Y sin saberlo no solo le has dado tus datos de perfil en esa cuenta de supermercado, sino que también le has dado acceso a todos tus datos personales, incluida tu tarjeta bancaria", avisan.

"Recuerda, revisa bien la cuenta de correo que te está mandando esa oferta, revisa también la gramática y la ortografía, si te suena extraño desconfía. Y, sobre todo, no te descargues ningún adjunto ni clickes en ningún link", añaden.

Si has recibido un correo de este tipo, lo más recomendable es que lo elimines de tu bandeja de entrada. En caso de que hayas pinchado en el enlace, deberás acudir a una comisaria y poner en conocimiento de las autoridades lo que ha ocurrido.