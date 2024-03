“El parto nunca tenía que haber sido deshumanizado”

“El arte de crearte” (Espasa) es “un abrazo a la maternidad”, como indica su autora Rocío García-Viso. Junto a Diana Vales, que también ha trabajado en Galicia, presentó ayer en el Vitruvia Café de Vigo su libro, con el que trata de desvelar qué ocurre durante el embarazo y el parto centrándose en las necesidades reales de las madres.

–¿Cómo y por qué nace este libro?

–Yo soy divulgadora en redes (@rocio.matrona) y, a raíz de eso, me surgió la oportunidad de escribir el libro. Era una manera de unir toda la información que solía divulgar y acercar a las mujeres información, acompañamiento, desmentir mitos durante todo el proceso del embarazo, incluso desde un poquito antes, hasta el parto.

–¿Qué es lo que más peocupa entre las madres gestantes?

–Lo que más preocupa, normalmente, es el parto; es el gran desconocido. No estamos acostumbradas a convivir con él, no vemos a nuestras mujeres del entorno parir, y eso es lo que más miedo y expectativas genera. Lo ideal es que intentemos tener información y estar abiertas a vivir nuestra propia experiencia. La idea también es que se disfrute esa etapa y luego, durante el parto, ofrecer información para tomar decisiones importantes. Hay bastantes cosas que podemos decidir y, a veces, ni siquiera lo sabemos.

–Un libro que también pone en valor el papel de las matronas.

–La matrona, hasta la evidencia científica lo dice, mejora las tasas de bienestar de las madres y de los bebés cuando acompañan durante el embarazo y el parto, especialmente en los de bajo riesgo. Somos una profesión todavía desconocida para muchas mujeres, o que nos descubren durante el embarazo y el parto, y lo mejor que podemos hacer es estar actualizadas, acompañar desde el cariño y la evidencia científica y ser muy respetuosas con las mujeres. Y ya no solo durante el embarazo y el parto, también en el cuidado de la salud sexual y reproductiva desde la primera regla hasta la menopausia. Ojalá ser cada vez más para poder cuidar mejor.

–¿Se tiende hacia un parto más humanizado?

–Realmente, el error fue deshumanizarlo. Nunca tenía que haber sido deshumanizado el parto. Siempre tenía que haber sido respetado. La tendencia ahora es darles voz a las mujeres y la oportunidad de decidir sobre algo tan trascendental que está pasando en su cuerpo que es tener a su bebé. Los profesionales, al final, no estamos ni para atender ni para asistir; si todo va bien, estamos solo para acompañar, que no es poco. Es maravilloso dejar que la fisiología fluya, que las mujeres decidan; y atender y asistir cuando algo se desvía de la normalidad, solo cuando es necesario.

–Se ha avanzado mucho, a la hora de permitir acompañantes en las cesáreas, el piel con piel...

–Tenemos que ir hacia lo que necesita, realmente el bebé y la mamá. El bebé, cuando nace, necesita estar muy pegado a su madre. El piel con piel es el mejor lugar para que el bebé se adapte. Los que tenemos que cambiar somos los demás, no intentar que los bebés cambien y se adapten en otro entorno, sino amoldarnos como profesionales, como instituciones, para que sea posible que las cosas se hagan bajo las necesidades de los niños y de las madres, en la medida de lo posible.

–En este contexto, recuerda nuestra condición de mamíferos.

–Parte de la idea del libro es que te puedas reencontrar con quien eres. A veces, somos tan racionales que se nos olvida que también somos mamíferas, que nuestro cuerpo sabe hacerlo, y debemos aprender a confiar, a disfrutarlo y a mirarnos hacia adentro, porque también es importante la introspección, el autocuidado... El embarazo es una etapa perfecta para eso.

–Los mitos que acompañan esa etapa no ayudan.

–Son como los refranes, que pasan de generación en generación. Hay muchos mitos en torno al embarazo y algunos no tienen mucha repercusión, pero otros generan miedo, incertidumbre. Luego hay otros bonitos, como el que la luna influye en los partos. La ciencia dice, de momento, que no hace que las mujeres se pongan de parto con mayor facilidad, pero es un mito que no hace daño.

–¿Y alguno que sí?

–Por ejemplo, el de que hay que comer por dos. Lo que hay que hacer es ser el doble de consciente de lo que se come y de elegir los alimentos con consciencia para nutrirte a ti y a tu bebé. De hecho, en el libro también colabora la nutricionista Lidia Folgar, y da una visión bastante novedosa de lo que es la nutrición en el embarazo, donde todavía hay mucho desconocimiento y que, en ocasiones, llega incluso a generar cierta culpa.

–Culpa y miedo, malos compañeros para una embarazada.

–A mí no me gusta responsabilizar a las mujeres de lo que hacen cuando, a veces, somos los profesionales los que no llegamos o no acompañamos lo suficiente para que esas mujeres tengan en su mano una toma de decisiones con las que se sientan seguras, cómodas, acompañadas. Este libro creo que puede servir de ayuda para que disfruten del embarazo y del parto, que es algo trascendental y único en la vida de la mujer.

–El postparto da para otro libro.

–Sí, es muy trascendental también el postparto en la vida de la mujer. De hecho, el libro acaba como una carta al postparto.