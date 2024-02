Encuentran el murciélago más grande jamás visto en Galicia durante una visita escolar

El murciélago más grande encontrado en Galicia se ha registrado en As Ínsuas do Miño (Lugo), se trata de una hembra de nóctulo grande, una especie migratoria que tiene el récord de distancia de migración para esta especie en Europa.

Así lo ha informado la Diputación de Lugo que, como propietaria de As Ínsuas do Miño, financia los trabajos de estudio y seguimiento de esta especie que desarrolla desde el año 2015 Morcegos de Galicia, en colaboración con la Asociación Galega de Custodia do Territorio.

El hallazgo fue en una visita de un grupo de escolares de 5.º de Primaria del colegio Andaina de A Coruña, que visitaron el lugar para conocer el proyecto.

En la revisión realizada por Morcegos de Galicia y el colegio Andaina encontraron un pequeño grupo, formado por un macho y dos hembras, en una caja del refugio.