“Quería empezar desde cero y escribir libremente lo que me saliera”

“A veces pienso en ti” es el título del sencillo de presentación del primer EP en solitario de Juan Castro (Vigo, 1976), vocalista y compositor de la banda Maldito Murphy, que a finales de 2022 decidió hacer un parón. “De repente, me encontré con un tiempo con el que no contaba y comencé a valorar la posibilidad de hacer algo en solitario”, afirma el músico.

El próximo 8 de marzo es la fecha señalada para lanzar este tema en las distintas plataformas de música. La intención del artista es ir adelantando uno tema de este trabajo, compuesto por seis temas, cada mes o mes y medio. Esta nueva aventura supone para él todo un reto, ya que es el responsable único de todo el proceso, desde la composición a la portada de cada sencillo. Pero también es, asegura, muy ilusionante.

–¿Cuándo decide lanzarse en solitario?

–A finales de 2022 los componentes de Maldito Murphy tuvimos una reunión, que yo pensaba que sería para ver qué íbamos hacer. Pero me encontré con que los otros tres miembros, algunos más que otros, querían parar la maquinaria de Maldito Murphy y echar el freno. Entonces, me encontré con un tiempo con el que no contaba y empecé a barajar la posibilidad de hacer un disco. Estuve dando muchas vueltas, y, al final, me decidí a hacerlo, con nuevas composiciones. Tenía varias canciones para el grupo, pero no quise aprovecharlas. Quise partir de cero.

–¿Por qué?

–Porque las composiciones para Maldito Murphy estaban orientadas a Maldito Murphy. Al ser un grupo, siempre tienes que componer para que les guste a los demás también y a uno le gustan más lentas y a otro más rápidas. Quería empezar desde cero para escribir lo que a mí me apetecía y, sobre todo, escribir libremente lo que me saliera en ese momento. Al final compuse unos quince temas nuevos.

–¿Son las canciones que más reflejan cómo es?

–Sí. Éste soy yo. He subido todas las canciones dos tonos, por lo que la forma de cantar también ha cambiado y yo me reconozco más ahí. Y aparte creo que mi voz funciona mejor en esos registros más agudos.

–¿Qué estilo tiene Juan Castro en solitario?

–Distinto a Maldito Murphy, que tenía una tendencia más americana. A mí me gusta mucho la música de The Smiths y Morrissey, y los grupos del ‘power pop’ británico de finales de los 70 y en esto me he basado. Pero verdaderamente me dejé llevar por lo que me salía, sin tener prejuicios de si era una cosa o era otra, aunque, sí, me ha salido un disco bastante más británico.

"Muchas veces son las propias canciones las que me dicen por dónde quieren ir"

–¿Y en cuanto a las letras?

–Este EP es una colección de canciones que hablan de vivencias y de cosas que se me pasan por la cabeza, pero no tienen un hilo conductor. Sus letras son como flashes, como pequeñas fotografías, que, en conjunto, cogen un sentido.

–¿Cómo afronta esta nueva etapa en solitario?

–La verdad es que con mucha ilusión y muy centrado. Es todo un reto, pero también muy ilusionante porque lo estoy haciendo yo todo: he grabado todos los instrumentos: las guitarras, los teclados, los bajos, las baterías; he mezclado; he producido... Las portadas de los sencillos y del EP también las estoy haciendo yo.

–¿Por qué solo?

–Empecé a grabarlo en casa y me gustó cómo estaba saliendo. Yo toco todos los instrumentos, bueno, los maltoco, pero creo que así quedan bien a mis canciones. Cada músico, al final, toca como a él le gusta y yo tenía muy claro cómo quería que sonara cada tema. Muchas veces, cuando escribo las canciones, ellas son las que me dicen por dónde quieren ir. Es lo bueno de la música y de escribir. Una de las partes que más me gusta es que es que tú escribes una canción y a lo mejor te la imaginas de una manera y la empiezas a grabar y, de repente, la canción te lleva por otro camino. Esto me encanta.

–¿Cómo se decidió por estos temas para el EP?

–Porque creo que son seis canciones redondas, con estribillos muy pegadizos. Me cuesta mucho escribir las letras: o me salen del tirón o me atasco en una estrofa, en alguna parte. Me pareció una buena idea hacer un EP de seis temas y no un LP de diez o doce. Esto me parecía demasiado para un primer trabajo. Quería algo más cerrado, algo más concreto.