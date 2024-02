La aplaudida reprimenda de Juan Carlos Unzué al desplante de los diputados a los enfermos de ELA

En el año 2019 el exfutbolista Juan Carlos Unzué anunció que tenía ELA y desde entonces ha tratado de convertirse en altavoz de todos aquellos que como él, tienen que convivir día a día con la enfermedad.

En el día de hoy ha acudido al Congreso de los Diputados junto a otros enfermos para intentar que se promulgue la ley ELA que garantice una buena calidad de vida a enfermos y familiares que padecen esta enfermedad.

"Voy a ser muy claro y conciso. Me jode sentirme un privilegiado porque mi situación económica no va a condicionar mi decisión final de cuando morir. Pero a muchos compañeros y compañeras esta situación económica sí les condiciona y creo que eso no es justo", comenzó diciendo durante su intervención.

"A los políticos les digo que no pueden ni deben permitir a una persona más queriendo vivir, se sienta obligada a morir por la falta de la ley ELA y de las ayudas que conlleva. Las personas afectadas por la ELA lo que les estamos pidiendo es que antes de morir dignamente nos den la posibilidad de vivir dignamente y eso hoy es imposible en nuestro país. Espero que se pongan manos a la obra porque lo necesitamos absolutamente todos".

"Llevo en esta silla de ruedas desde hace tres años. Necesito ayuda para cualquier cosa que requiera movilidad. Comer, ducharme vestirme... Es mi mujer la que cuida de mí, pero dentro de poco vamos a necesitar ayuda. Ninguna persona puede, ni debe, cuidar 24 horas, 365 días al año, a una persona con ELA", explicó.

Aunque uno de los momentos más comentados de su intervención y que está dando la vuelta a Internet fue cuando se dio cuenta de que apenas habían acudido cinco diputados a atender sus peticiones.

El exfutbolista no dudó en soltar una aplaudida reprimenda contra todos los que les habían dado plantón. "¿Quisiera saber cuántos diputados y diputadas hay en la sala?", preguntó. "He contado cinco. Imagino que el resto tendrán algo muy importante que hacer. Hemos venido a vuestra casa con el esfuerzo físico que conlleva. Espero que nos estén viendo por la cámara. Les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para trasmitir esa ley ELA y para que esas ayudas lleguen lo antes posible. Empatía para que se pusieran en nuestro lugar".

"Sois responsables de que esa tramitación de la ley ELA no esté hecha. A los enfermos con ELA no nos vale con palabras bonitas y buenas intenciones. Necesitamos hechos y que esa ley ELA se tramite ya. Necesitamos acciones, no tenemos tiempo", concluyó.

Las reacciones no se hicieron esperar y han sido muchos los usuarios de 'X' y rostros conocidos que han calificado de "vergüenza" este gesto por parte de los políticos.