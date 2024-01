El grupo Ecotox de Ricardo Beiras de la Universidade de Vigo ha llamado la atención sobre los aditivos, algunos con “toxicidad crónica”, de los pélets que están llegando a las costas gallegas y de otras comunidades autónomas. Basándose en el informe de la Xunta sobre la composición de los pellets del barco Toconao, han indicado que si bien la base está formada por PET, polietileno, que es inocuo, otras sustancias aditivas de las bolitas no lo son.

La institución académica cita un informe difundido por la Xunta de Galicia para indicar que los pélets contienen entre un 10 y 13% de un aditivo químico “empleado como estabilizador ultravioleta” denominado UV622 (número CAS 65447-77-0). Se trata de un polímero “no biodegradable” con dos componentes.

Estos son ácido succínico y una sustancia sintética de la familia de las aminas aromáticas. El ácido, señala la universidad viguesa, no presentas problemas a nivel tóxico; sin embargo, la segunda sustancia (CAS 52722-86-8) sí presenta toxicidad.

En concreto, la Universidad de Vigo informa de que “está clasificada pola European Chemical Agency como sustancia con toxicidade crónica (é dicir, só sería tóxica en exposicións prolongadas, que non é o caso duns labores de limpeza puntuais), e irritante para os ollos (polo que na limpeza debe terse esta precaución)”.

En cuanto a su toxicidad, hay que señalar que que para determinarla se emplea un invertebrado acuático llamado Daphnia. Dese Ecotox, escriben que según el dossier de la Xunta su toxicidad para Daphnia “tería una CE50 (concentración que causa un 50% de mortalidade) de 160 mg/L,” lo que la catalogaría como “poco tóxica”.

Añaden que “na folla de seguridade do UV622 figura unha toxicidade para Daphnia de CE50=25 mg/L, o cal en contraste co anterior o catalogaría nun nivel medio de toxicidade acuática”. En cualquier caso, apuntan que “no es de esperar que en costas abiertas se alcancen estos niveles”.

Desde la Universidade de Vigo, a través del grupo ECOTOX, liderado por Ricardo Beiras, están realizando pruebas de toxicidad con modelos representativos de fitoplancton y zooplancton para saber realmente qué efectos puede tener.

Por su parte, la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Medio Ambiente dio a conocer el contenido del último informe del Cetim, Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial. En él analizan las fichas de seguridad de los componentes individuales y las sustancias detectadas en ensayos de migración. Estos últimos buscan conocer cómo pueden afecgtar a la calidad de los alimentoslos diferentes tipos de materiales.

En este informe apunta que la empresa Coraplast Industries señala que su producto UV9000 (los pélets que se esparcen por la costa gallega) presentan los ingredientes polyethylene polymer y UV622 así como dos compuestos adicionales, un pentaerythritol tetrakis con CAS 6683-19-8 y un phosphorous acid con CAS 31570-04-4.

Polietileno, sin problema si no está en polvo

Sobre el polietileno recoge que "no es una sustancia o mezcla peligrosa" pero que "en formato de polvo, se trata de un polvo combustible" cuyas partículas suspendidas en el aire "pueden formar mezclas explosivas con el aire y el material molido puede causar quemaduras térmicas". No obstante, señalan que "no es un tóxico agudo, que no se espera que cause irritación de la piel" si bien "puede causar irritación mecánica de los ojos, puede irritar las vías respiratorias" y que "se carece de información ecológica".

UV622, en principio sin malos datos

Respecto al UV622, el último informe de la Xunta ofrecido hasta ahora cita que este ingrediente tampoco es una sustancia o mezcla peligrosa, al tiempo que apunta que las fichas no indican datos relativos a los efectos toxicológicos. En este, no cita los componentes que apunta la Universidade de Vigo.

La sustancia más nociva

El informe facilitado por Medio Ambiente apunta que la ficha de seguridad sobre el pentaerythritol tetrakis con CAS 6683-19-8 indica que "se trata de una sustancia con toxicidad aguda cutánea y toxicidad acuática crónica, indicándose que puede ser nocivo en contacto con la piel y nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos". No obstante, su presencia máxima en el pélet no supera el 0,07% de los componentes globales.

Un cuarto ingrediente inocuo

Por último, respecto al phosphorus acid (CAS 31570-04-4) las fichas de seguridad apuntan que no es una sustancia o mezcla peligrosa. Así que como conclusión anotan que "el informe facilitado por la Consellería indica que la Masterbatch UV 9000 -es decir, los pélets vertidos- cumple con la normativa de la Comisión Europea en lo tocante a materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos".

La Xunta añade en una información facilitada a este diario que "este segundo informe se encargó para cotejar la información facilitada en la ficha sobre el tipo de material transportado y poder contrastarla, por tanto, con las conclusiones definitivas de las que dispondremos en los próximos días a partir del análisis de las muestras recogidas en la costa y que está ultimando Cetim".