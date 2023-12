"Este maravilloso poemario en gallego fue como descubrir una casa de piedra, abandonada en mitad de un bosque", explica, fascinada, la cantante Amaral. Y es que la conocida vocalista está participando en un proyecto del diario El País, en el cual, numerosos rostros conocidos de la cultura recomiendan las obras literarias que más le han impactado en este 2023.

En este caso, Amaral no ha dudado en alabar la figura de la escritora viguesa Ledicia Costas, que este año publicó su poemario 'Ultraluz'. La vocalista ha dedicado unas bonitas palabras a la autora, asegurando que su creación "te acompañará dese la distancia como un lobo curioso".

'Ultraluz' es una de las obras que ha cambiado la forma de ver la vida de la cantante: "Dentro de sus muros han crecido árboles centenarios que dan cobijo a toda la fauna a la que Ledicia da vida con su mirada creadora", explica.

Y no se equivoca en sus descripciones Eva Amaral, porque la propia autora habló de las criaturas que habitan dentro del libro cuando recogió el XX Premio de Poesía Afundación: "Gústame definir este libro como unha especie de bosque cheo de criaturas de todo tipo, de vexetación, da importancia da terra, o meu apego á natureza...”, enumera. “Creo que non me equivoco se digo que escribín un libro de poemas de fantasía, destes experimentos que me gusta facer a min na literatura”, zanjó.