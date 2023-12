Los ministros de transportes de la Unión Europea han aprobado este lunes la reforma con la que quieren modernizar y mejorar las normas sobre seguridad vial europeas para terminar con la impunidad al volante, garantizar que los conductores no residentes respetan las reglas de tráfico cuando circulan en otros Estados miembros y facilitar la retirada de los permisos en toda la UE. Entre las novedades del plan, que tendrán que terminar de negociar gobiernos y Parlamento Europeo, se incluye un carné digital valido para toda la UE y la posibilidad de que los jóvenes a partir de 17 años puedan conducir coches y camiones siempre que lo hagan acompañados.

“Se trata de un cambio de paradigma para el régimen de permisos de conducir en Europa”, ha celebrado el ministro español Óscar Puente en nombre de la presidencia de la UE sobre una reforma que busca reducir a la mitad las muertes en carretera para el año 2030. Según la posición común negociada por los gobiernos, los jóvenes podrán aprender a conducir y sacarse el carné desde los 17. Quienes aprueben podrán conducir aunque con acompañante, que deberá tener más de 24 años, contar con 5 años de experiencia al volante y no haber perdido el carnet al menos en los últimos 5 años. Una vez cumplidos los 18 años, los conductores nóveles podrán conducir solos.

Se trata, según indicó en marzo la Comisión Europea cuando presentó la propuesta, de un sistema que ya se ha aplicado con éxito en países como Austria y Alemania y que tenido “un impacto muy positivo” para la seguridad vial al permitir a los jóvenes conductores adquirir experiencia al volante bajo la supervisión de un adulto. La reforma introduce además “condiciones más estrictas” para los conductores novatos durante los dos primeros años de conducción (o más, en función de las normas de cada país) y una norma de tolerancia cero respecto al alcohol. Se trata de un elemento “esencial”, según Bruselas, ya que aunque los jóvenes solo representan el 8% de los conductores de automóviles dos de cada cinco colisiones mortales implican a conductores de menos de 30 años..

Carné digital

Para simplificar el reconocimiento de permisos de conducción, la reforma introduce además un carné de identidad digital accesible desde la cartera de identidad digital europea, lo que hará más fácil sustituir, renovar o canjear el permiso ya que los trámites podrán realizarse directamente en internet. La norma también promueve el uso de autoevaluaciones médicas como filtro hacia el examen médico de la aptitud del conductor.

Entre las modificaciones introducidas por los gobiernos a la propuesta presentada en marzo pasado por la Comisión Europea se incluye la posibilidad de que sea “voluntaria” la reducción de los períodos de validez de los permisos de conducción de las personas mayores, un esquema más claro del control de la aptitud física y mental para conducir antes de la expedición y renovación del permiso de conducción y orientaciones más detalladas para la evaluación por parte de la Comisión del marco de seguridad vial de terceros países.

Reglas más duras

Además, y aunque la reglamentación europea ha permitido en los últimos años descubrir a infractores no residentes, el 40% de las infracciones de tráfico transfronterizas cometidas en 2019 en la UE quedaron impunes bien porque no se identificó al infractor o bien porque no se ejecutó el pago. Los Veintisiete aspiran ahora a endurecer este marco e impedir que haya conductores que sigan escapando a las sanciones y la retirada del carné en caso de infracciones graves, tal y como propuso Bruselas.

Según el marco jurídico actual, incluso cuando la conducta de un conductor es extremadamente grave y debería dar lugar a la retirada del permiso de conducir, este solo puede retirarse si la infracción se cometió en el Estado miembro que expidió el permiso de conducción. La legislación vigente cubre algunas de las infracciones más frecuentes y flagrantes, como el exceso de velocidad y la conducción en estado de embriaguez. La Comisión Europea propuso ampliar el ámbito de aplicación y el Consejo suma ahora nuevos delitos: como casos de incumplimiento de las restricciones de acceso de vehículos o de las normas en un paso a nivel ferroviario, y casos de atropello y fuga.