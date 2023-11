¿Quién no ha discutido alguna vez con su pareja por comer los domingos en casa de los padres o de los suegros, por problemas económicos, por la educación de los hijos, por la presión del trabajo o por esa tapa del váter abierta? Cristina Soria dio ayer algunas claves para aprender a descubrir situaciones dañinas y afrontar las crisis de forma constructiva, de modo que el desgaste de la vida en común no termine produciendo frustración, fracaso e incluso provocar la ruptura de la pareja. Las claves para superar los obstáculos que aparecen en la vida en común, según ella, son la comunicación, el sentido del humor y la admiración mutua.

“No nos comunicamos y vivimos en una sociedad con tantas prisas que a veces terminamos descubriendo que no conocemos a la persona que tenemos al lado, aunque llevemos años viviendo con ella”, aseguró la conocida escritora y coach en inteligencia emocional, que ayer presentó en el Club FARO “El libro que salvará tu relación de pareja” (HarperCollins), una guía para todo tipo de parejas en la que da una serie de propuestas para discutir sin pelear, conseguir el equilibrio en la convivencia y las pautas necesarias para entendernos, llegar a acuerdos y evitar caer en la rutina. Y si no es posible, también facilita las herramientas para romper de la forma menos dolorosa posible. “El dolor no siempre se vive de la misma forma. Cuando una pareja se ha roto, hay que terminar la relación, da igual que lleves tres años o treinta, pero no tiene que ser una lucha, aunque para eso hay que ser generoso y acallar el ego, que cuando se sufre lucha por quedar por encima del otro”, dijo.

Soria defendió la comunicación como el gran pilar de cualquier relación y advirtió sobre cómo están afectando las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea en la misma. “Si sabemos llevarla, la comunicación es la que resuelve todos los conflictos. La tecnología en sí es un obstáculo más que una ayuda porque evita que nos comuniquemos. Estamos muchas horas centrados en ese aparato que nos da todo tipo de información y nos conecta con personas de todo el mundo menos con la que tenemos al lado”, afirmó.

Añadió que hay que saber cuándo y cómo hablar y que no sólo son importantes las palabras. “Lo más importante de lo que transmitimos están en los gestos, acompañados de nuestra voz y nuestro tono”, dijo.

También explicó que hay que saber que hombres y mujeres no procesan de la misma forma el estrés y que tampoco tienen idénticos momentos para hablar. Por eso, aseguró, es fundamental conocerse a sí mismo y conocer estas diferencias. También es fundamental que cada individuo de la pareja tenga su propio espacio, con actividades y relaciones sociales fuera del círculo común de la pareja para disfrutar de una relación realmente sana. “Esto parece que era algo asumido por generaciones como la mía, pero están llegando nuevas generaciones que están ejerciendo un control excesivo sobre la pareja y hay más abusos, porque tenemos muy poca educación sexual”, afirmó.

Soria aseguró que uno de los errores que se suele cometer cuando se tiene una relación es pretender que la otra persona sea como nos gustaría que fuese y que responda a las expectativas que nos hemos creado. “Siempre tratamos de cambiar a la otra persona en vez de aceptar sus particularidades. Desde que somos pequeños nos enseñan a corregir los fallos y no a potenciar las cosas buenas de la otra persona, sus logros y sus fortalezas, y el esfuerzo que hace para alcanzar sus metas”, comentó la coach, que advirtió de que cuando la admiración por la otra persona se acaba, la relación está abocada al fracaso.

Durante la conversación que mantuvo con la periodista y actriz Maika Aguado, la autora de “El libro que salvará tu relación de pareja” explicó que es muy importante ser asertivos y saber decir que no, y añadió que durante una relación hay cambios, incluso biológicos, como la menopausia y la andropausia, que pueden afectar a la relación. “Hablar sin miedo y con naturalidad ayuda a superar estos procesos”, sostuvo.

“La pareja perfecta no existe”

Cristina Soria parte de que la convivencia en pareja no es sencilla y de que es necesario desmontar mitos como el “y fueron felices y comieron perdices” que ponen broche y final a los cuentos clásicos, los relatos de ranas convertidas en príncipes y las parejas idílicas con vidas perfectas que se ven en TikTok e Instagram. “La pareja perfecta no existe”, aseguró. La especialista en inteligencia emocional asegura que todas las parejas tienen crisis provocadas por el paso del tiempo, la influencia de la familia y los momentos de desmotivación. Soria explica que cuando decidimos vivie en pareja partimos de los patrones familiares, que en muchos casos son calcados casi al cien por cien y en otros son tomados en cuenta para hacer todo lo contrario. Además, la relación familiar influye directamente en la relación de pareja. “Muchas parejas se rompen porque se vuelvan más en la familia. La energía tengo que centrarla en mi núcleo familiar. Hay que educar a los padres en esto porque hemos nacido con la necesidad de devolver a los padres todo lo que nos han dado y siempre estamos en deuda. Y los padres tienen que no pueden reclamar algo que hicieron porque era su obligación”, afirmó la coach. Los hijos pueden ser otra gran prueba de resistencia para una pareja. “En muchas ocasiones, y esto le pasa muy especialmente a la mujer, se olvida de ella misma y de su rol en la pareja y se vuelca en los hijos. Esto es lo que más deteriora a una pareja”, advirtió la invitada del Club FARO.