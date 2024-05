Estrella Galicia tiene un sistema de personalización de etiquetas en su página web. La herramienta permite colocar imágenes, nombres o diseños propios en un pack de botellines y solicitar su envío a domicilio. Esta puede haber sido la causa de una polémica reciente en X (antes Twitter) entre una humorista, un falso community manager y la marca.

La cómica Ane Lindane citó un tuit en el que se veía una imagen con tres cervezas de la marca con una etiqueta de la Guardia Civil (todo apunta a que fueron diseñadas por un particular) y escribió "Pues ya no voy a volver a beber Estrella Galicia nunca más. Una pena, porque estaba rica". Al rato, subía otro tuit asegurando que el CM de la marca se había puesto en contacto con ella para corroborarle que el etiquetado de las botellas no era más que un fake. Además añadía que en la empresa "son unos firmes defensores de los derechos humanos que jamás harían publicidad de ninguna organización criminal y torturadora".

Lindane también publicó unas capturas de una conversación de Whatsapp en la que, supuestamente, hablaba con el community manager de la marca. En uno de los chats el supuesto trabajador aseguraba que jamás harían publicidad de "organizaciones criminales".

Ante la viralidad de estos tuits, asociaciones de la Guardia Civil se plantearon denunciar a Estrella Galicia. El "activista" policial Josema Vallejo aseguraba en su muro que varias asociaciones interpondrían una denuncia por atribuir delitos contra la Guardia Civil. Ante el revuelo causado, la verdadera cuenta de Estrella Galicia emitió un desmentido: "Ponemos de manifiesto que la persona que se ha puesto en contacto con Ane Lindane ni ejerce labores de CM en la compañía, ni tiene vinculación con la empresa", escribían. También aseguraron que abrirían una investigación: "Realizaremos las averiguaciones necesarias para esclarecer qué ha pasado y, en su caso, emprender acciones legales", añadían.

Los usuarios de X reaccionaron a la polémica agradeciendo a la marca de cerveza que aclarasen su postura en el tema. Por otra parte, Ane Lindane respondía a los que la acusaron de haberse inventado todo que tenía el permiso del CM para publicar todo.