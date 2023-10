Ansiedad y depresión: ¿mejor zapatilla que pastilla?

Que el ejercicio físico beneficia la salud mental es algo sabido desde tiempos inmemoriales. En ese sentido utilizamos la cita latina mens sana in corpore sano, aunque no fuera ese su significado original cuando apareció en las “Sátiras” de Juvenal, en el siglo II de nuestra era. Sin embargo, hasta hace poco no se habían comparado los efectos de los fármacos antidepresivos con los ejercicios de carrera para la ansiedad, la depresión y la salud en general. El primer estudio sobre este aspecto muestra que correr y los fármacos ofrecen aproximadamente los mismos beneficios para la salud mental. Sin embargo, correr durante 16 semanas mejora más la salud física general, mientras que los antidepresivos conducen a una condición física ligeramente peor.

