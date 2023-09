La moda retro ha llegado a las equipaciones deportivas y en concreto a las elásticas de los clubes de fútbol. Su coleccionismo viene de tiempo atrás, pero ahora esas prendas salen del armario donde se guardaban como oro en paño para lucirlas no sólo en un estadio, sino en contextos del día a día con una suerte de combinaciones y 'outfits' impensables hace unos años.

Bien por ser la camiseta con el dorsal de este o de aquel jugador, por haber sido vestida en esa gran final, o por ser la primera o segunda equipación en aquella increíble temporada que hizo el equipo de turno, las elásticas adquieren matices gloriosos, más allá de su valor puramente comercial.

Pero ahora, esos motivos comparten protagonismo con la estética en sí de la prenda que definen el estilo y la personalidad de la persona que la lleve, permitiéndose además múltiples combinaciones con ropa y tejidos más formales, o más 'casual'. Es la tendencia 'Bloke Core'.

Ponerse una camiseta de fútbol, fuera del contexto de un partido de Liga, no es de ahora. En manifestaciones, excursiones, conciertos, en el gimnasio o para ir comprar el pan un día cualquiera no es extraño ver puestas estas prendas que, en su mayoría, suelen corresponder con la del equipo del que es seguidor la persona que la lleva, y a poder ser, la más actual. Pero eso no es "Bloke Core". Esta tendencia se centra en recuperar diseños ya olvidados en el mercado de segunda mano a un coste más o menos reducido, con dorsales de los Romario, Beckham, Zidane, Baggio o Mathaus, líderes de un cajón de sastre en el que cabe cualquier club del mundo. De ahí que últimamente haya proliferación de tiendas online, físicas, de segunda mano, e itinerantes donde se venden estas joyas de coleccionista, con un valor objetivamente unánime, o simplemente el que le da el que pretende hacerse con ellas.

Vigo albergó hace unos meses un mercadillo con una de las mayores muestras de prendas de clubes de toda España. "The Football Market", con decenas de camisetas, chaquetas, bufandas, polos y jerséis, muchos de ellos ya descatalogados, y fue todo un éxito, ya que cualquiera podía hacerse con una elástica por 25 euros. Las más exclusivas podían llegar a superar los 100 euros.

"El Diez" es un local físico con este tipo de joyas deportivas situado en Madrid. Uno de esos tesoros que guarda lleva el escudo del Celta. Se trata de una chaqueta de chándal que el propietario de la tienda portaba mientras hacía un reportaje en redes sobre su negocio. Al parecer, tuvo tanto éxito la sudadera en cuestión que se vio obligado a realizar un segundo vídeo para situarla en el tiempo y dar cuenta de su nivel de exclusividad por la dificultad de encontrarla.

¿Cuándo nace este estilo de vestir?

Los expertos en tendencias saben que hoy en día muchas de las modas en cualquier aspecto de la vida llegan por redes sociales, y ahí el papel fundamental lo tienen los 'influencers'. Al parecer, el germen de esta tendencia fue un vídeo que hizo el tiktoker Brandon Huntley, y que se hizo viral hace algo más de un año. A partir de esta publicación, muchos usuarios empezaron a mostrar sus outfits combinados con equipaciones futboleras. Un pico de esta tendencia llegó con la acción de uno de los referentes más relevantes a nivel internacional en cuestiones de moda, a quién en Instagram siguen nada menos que 363 millones de personas: Kim Kardashian. Si ella mueve un dedo, es probable que muchos de esos millones de seguidores también lo hagan. Pues bien, en enero de este año, la influencer publicó en su cuenta una foto vestida con una 'maglia' de la Roma 97/98 fabricada por Diadora. En dos días, las búsquedas en internet de "camiseta de la Roma" se dispararon hasta límites estratosféricos.

Además de Kim Kardashian, otros practicantes del 'Bloke Core' son el jugador del Betis Hector Bellerín, uno de los grandes referentes de esta moda en España, Rosalía que ya ha posado en sus redes con un top crop del Barça, club que plasmó el logo de "Motomami" en sus camisetas, el gallego Martiño Rivas, que sorprendió en "El Hormiguero", luciendo la farmosa elástica verde del Dépor, o la influencer Chiara Ferragni que fue a un concierto con su hijo portando una maxi camiseta de la selección italiana, con calzón incluido.

Beyoncé, Miley Cyrus o Robert Downey Jr. también lucieron 'outfits' con camisetas de fútbol en su día a día, pero no sería justo si hablamos de "Bloke Core", y no mencionamos a la que, probablemente, fue pionera, sin ella saberlo, de lucir el primer estilismo futbolero lleno de glamour, sensualidad y erotismo, hace ahora 33 años. Una icónica imagen que dio la vuelta al mundo (sobre todo a España) con la que cuentan las hemerotecas de los periódicos locales donde tuvo lugar este histórico evento.

Madonna, la primera 'blokecorer'

El 29 de julio de 1990, Madonna daba un concierto en el estadio de Balaídos, en Vigo. La reina del pop, que hizo varios cambios de vestuario a lo largo de su inolvidable actuación, se sacó de la chistera una genialidad como regalo a la parroquia viguesa que había acudido al coliseo donde el Celta juega sus partidos. Madonna, que en ese momento estaba cantando con un body de satén con pezoneras puntiagudas, se enfundó la camiseta del conjunto celeste con el 5 a la espalda, frunciendo la parte final de la tela dentro del cinturón que llevaba puesto, y marcando estilo sólo como ella lo sabía hacer. Ese gesto sería copiado después por otros artistas en escenarios de todo el planeta. De aquel momento, la instantánea más icónica la firma el fotoperiodista Vitín de las Heras, que hace seis años celebró en Vigo una exposición con las fotos del único concierto que la cantante ha dado en Galicia.

La Televisión de Galicia también guarda ese momento en su videoteca, imágenes que se pueden encontrar en las redes sociales, y que trasladan a 1990 a los afortunados que pudieron presenciar ese concierto.

De los 90 y con cuello polo

"Yo ya solía usar las del Celta no solo para ir al fútbol; también para ir a conciertos o cuando salía a la calle sin más. Soy seguidora y voy desde muy pequeñita a Balaídos; debo tener unas diez camisetas". Ella es Sara Davila, una joven bióloga de 29 años, que empezó a vestirse combinando prendas de fútbol y ropa casual, antes de que se le pusiera nombre a esta tendencia. "Tenía amigos que se compraban camisetas de otros equipos, y al verlas me gustaron para mí, así que por cambiar un poco el registro de siempre, empecé a comprarme de otros clubes y selecciones", recuerda Sara, quien matiza que las retro que más se llevan son "las de los 90 y si tienen cuello de polo, mejor".

Sara reforzó su apuesta por usar camisetas deportivas en el día a día cuando el jugador del Betis, Héctor Bellerín, empezó a poner de moda en España esta tendencia. "En mi caso, las suelo llevar con unos vaqueros anchos, y unas zapatillas de deporte que vayan con los colores de la camiseta, aunque con unas blancas siempre acertarás", aconseja Sara. Además de las del Celta (celestes, azul marino, y roja y blanca), tiene la de Brasil de Romario, la de Inglaterra de Beckham, la del Chelsea con el dorsal de Kanté, y una del Barça.

Las del Venezia F.C., tendencia

Esta viguesa también tiene en su colección una del club de fútbol Venezia, "porque son las más chulas", reconoce. De hecho, es difícil que los fieles seguidores de esta tendencia no cuenten en su armario con una elástica de este equipo italiano, por ser especialmente más estilosa que las demás.

"De hecho, enfocan sus campañas de publicidad hacia el gran público, dejando a un lado el fútbol", matiza Sara que sus próximas adquisiciones podrían ser la elástica más icónica de Alemania, que lució el combinado germano desde 1988 a 1991, o la más reconocible del Bayer de Munich.

Amigo invisible de camisetas retro

Quizá Sara no las tenga que comprar, si se une a otra de las modas que empieza a surgir con respecto al universo de las elásticas 'vintage' de fútbol. Se trata de organizar un "amigo invisible de camisetas retro" en pandilla, como han hecho este grupo de vigueses que intercambian sus regalos a la salud de unas cervezas, en una terraza de la ciudad olívica, momento que compartieron en redes sociales.

Se ha puesto de moda hacer esto entre colegas y me parece una de las mejores tradiciones que se podrían implementar.



Birras y amigo invisible de camisetas retro.



🤩 10/10pic.twitter.com/cu2QIFZEG7 — SAMPA10 (@jc_sampaio) 9 de julio de 2023

Del Celta, también presumen de camisetas vintage rostros conocidos como la actriz Marta Larralde, el surfero campeón del mundo Gony Zubizarreta, y como no, el autor del himno del centenario, C. Tangana que lució su retro azul marina de Mostovoi en el último partido de liga de la pasada temporada ante el Barcelona, este 2023, en Balaídos.