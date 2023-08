El Concello de Santiago presentó ayer un nuevo ‘Código de Buenas Prácticas’ con el objetivo de avanzar hacia un turismo “máis sostible” y que respete “o dereito ao descanso dos veciños” y la “riqueza patrimonial” de la capital de Galicia. En una comparecencia ante los medios en el pazo de Raxoi, la edil de Turismo, Míriam Louzao, manifestó que “o obxectivo básico é concienciar sobre o carácter patrimonial da nosa cidade e sobre a importancia de coidala, respectando tanto os espazos e edificios públicos como a propia vida cotiá e o descanso da veciñanza”. Explicó que es una campaña de “concienciación e sensibilización”, y que no existe la intención de empezar a sancionar por el incumplimiento de estas normas, principalmente porque muchos de los comportamientos que se quieren evitar, como comer o dormir en la calle a ras del suelo (que no cocinar o acampar), no están tipificados como infracciones en la ordenación municipal.

No obstante, minutos antes de la presentación del programa, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, advirtió de que en los próximos días se cambiará la señalización que prohibe la circulación en bicicleta por la rúa de San Pedro en dirección prohibida, y que en este caso se procederá a sancionar a aquellos turistas que incumplan la norma de circulación. El manual de buen comportamiento, tal y como manifestó la concejala de Turismo, “recolle 12 principios básicos ou valores a preservar para garantir tanto o dereito ao goce da visita como a obrigas derivadas da mesma”. La campaña, que tiene como lema Tes o dereito a gozar del e a obriga de coidalo, defiende, detalló, “a corresponsabilidade, diversidade, autenticidade, singularidade, calidade ambiental, calidade acústica, calidade visual, preferencia peonil, seguridade, dereito ao descanso, tranquilidade e hospitalidade”. Louzao, que criticó el modelo turístico que se ha impulsado en Santiago hasta ahora, “primando máis a cantidade que a calidade”, declaró que lo que pretende el bipartito con esta campaña “é que Compostela poida manter e incluso aumentar o número de turistas que recibe cada ano, pero concienciando ás persoas que visitan a cidade e aos seus arredores para minimizar as accións que afectan negativamente ao patrimonio ou ao día a día da veciñanza”.