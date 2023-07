Trepidante sensación eléctrica se respiró este sábado noche en el Monte do Gozo. Aficionados de la música de todo Santiago y otras zonas de Galicia y España tomaron la capital gallega para asistir en directo al comienzo de O Gozo Festival 2023. Robbie Williams, Hombres G e Iván Ferreiro fueron los protagonistas de una de las noches más esperadas del año en Santiago.

Antes del inicio del espectáculo, a pesar de un viento cortante y la chispeante amenaza de lluvia, la multitudinaria audiencia esperaba sin miedo a mojarse. “Aguantamos, aguantamos”, comenta Nuria Salgueiro de la Cueva, una viguesa que vino a Santiago para escuchar a Robbie Williams e Iván Ferreiro.

No es la única que ha recorrido kilómetros y kilómetros para asistir en directo al inicio del Gozo Festival 2023. Madrileños o portugueses también se escuchan entre la algarabía mientras el sol regresa.

El vigués Ivan Ferreiro fue el primero en tomar el escenario. El antiguo líder y compositor de Los Piratas deslumbró con el micrófono, con un repertorio en el que sonaron "Trincheras", "Turnedo", "Años 80" o "Dejar Madrid". Su estilo indie entre toques de guitarra y golpes de batería despertaron los talones y caderas del público. También cantó "La Humanidad y la Tierra", "Inerte" o "Miss Saigon", entre otros temas. Su voz de barítono caldeó los ánimos de una noche que tan sólo acababa de comenzar.

Posteriormente, Hombres G tomó el relevo. No hizo falta más presentación que los acordes de guitarra y todos entonaron junto a David Summers "Voy a Pasármelo bien". La nostalgia se extendió para celebrar los 40 años de la banda. Generaciones de ochenteros y más jóvenes acompañaron en temas como "Chicas Cocodrilo", "Suéltate el pelo", "No te escaparás" y "Sufre Mamón".

Y tras la despedida de un símbolo de la música de España, llegaba el momento más esperado de la noche, el concierto del británico Robbie Williams, en su primera actuación en Galicia, que abrió conquistando, entre vítores y aplausos, el Monte do Gozo, entregado a la causa. Arrancó con "Hey Yeah Wow Wow", "Let Me Entertain You" y "Land of 1000 Dance".

Una actuación grandiosa para un viaje por el pasado de la era moderna de la música Pop. Tras Robbie Williams, ya de madrugada, cerraron la jornada Brian Cross y JP Candela. Y para la traca final, Martin Garrix.