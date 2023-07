El éxito vuelve a sonreír al "chico malo" del pop británico. Desde que empezó la última gira que le ha traído a España, Robbie Williams ha contado con el aplauso incluso de los críticos, y el público le ha respondido llenando el aforo en conciertos como el que ofreció ayer en el Monte do Gozo compostelano.

Durante sus dos horas de actuación en tierras gallegas, el cantante no solo se volcó en el aspecto musical. Brindó a los fans lo mejor de su ya histórico repertorio, como 'Let me entertain you', y derrochó disposición a empatizar con los espectadores, algunos de los cuales, acabaron sirviendo de cebo para explotar su carácter bufón, bromista, provocador. Sobre el escenario aparentaba el RW de siempre, el líder de aquel grupo Take That donde empezó una carrera al estrellato mundial. Pero no era así, o al menos, eso dice él.

Antes del concierto en el Gozo Festival compartió en su cuenta de Instagran una imagen de lo más relajada. Se le veía dentro de una cama, se supone que del hotel donde pasó el día y la noche en Santiago de Compostela, bebiendo a morro una botella de agua Cabreiroá. Un merecido descanso para quien viene de cantar por media Europa y en unas horas saltaría de nuevo al escenario. Y así lo hizo, a todo ritmo aunque sufriendo unos problemas si bien inapreciables para el entregado público, de la suficiente importancia para que él mismo lo reconociese en el post lanzado esta mañana de domingo en sus redes sociales.

"Me sentía fuerte sentimentalmente"

Junto a una fotografía en blanco y negro donde está de pie de espaldas al auditorio, con los brazos en cruz y vestido con una bata oscura, Robbie Williams escribe un texto de tono muy sentimental. Arranca con el protolocario guiño a la ciudad, un clásico en estos casos. "Santiago, qué linda eres. Bendita seas por una multitud tan encantadora", dice. El cantante admite que se lo pasó "muy bien". "Se sentía como si estuviéramos todos juntos en esto", añade.

Es a continuación cuando hace la sorprendente declaración de lo sucedido sobre el escenario: "Pero físicamente mis piernas no estaban funcionando muy bien". Esto, sigue, "sucede, a mitad de la gira... Y no estoy haciendo más joven", ironiza.

Escribe la estrella del pop y el padre de familia. Porque a su entrega como progenitor parece atribuir parte de este desgaste físico. "Acababa de pasar el tiempo con mi familia. Y luego ser papá y esposo tan pronto como salgo del escenario es surrealista. Como dos mundos separados que necesitan dos tipos diferentes de atención", apunta.

En cualquier caso, para evitar malos entendidos, el cantante recalca que sus niños son su "por qué", "el principio y el final". "Nada tenía sentido antes de que vinieran. Y ahora porque están aquí. Me necesitan, pero yo los necesito más de lo que nunca sabrán", recamarca para acabar dedicando la publicación a ellos: "Esto es para nuestros bebés".