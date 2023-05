Joyas con conciencia política

Los alumnos del primer curso de joyería artística de la Escuela Técnica de Joyería del Atlántico de Vigo han creado la colección “Abre tus ojos”, inspirada en las elecciones del 28M. Son siete artistas en edad de votar que tras un exhaustivo trabajo de documentación y creación, han plasmado su visión sobre estas elecciones con sus piezas elaboradas con materiales sustentables como residuos de metacrilato, cobre o latón.

“Todos los trabajos que tengan en la escuela intentamos que sean sobre temas que les afecten a ellos en su día a día”, explica Carlos Pereira, director de la escuela. “Yo creo que el trabajo les ha ayudado a darle importancia a lo que supone ir a votar o no”, valora Pereira.

La coordinadora de este proyecto, Ixchel Ledesma, afirma que la muestra, que toma el nombre de la joya de Madeline Solís, “Abre tus ojos”, “toma también el concepto de “polis”, que proviene del griego”. La artista mexicanca también “hace referencia al concepto de política de Márgara Millán, que tiene que ver con transformar ese concepto de política”. De este modo, “la pieza de Madeline habla de cambiar la visión que tenemos sobre la política y todas las piezas están inspiradas en una nueva manera de ver el contexto político y de cómo se puede transformar para que vuelva a hablar de lo que implica la “polis” griega, que tiene que ver con una comunidad autoadministrada y dentro de un territorio”, añade. “Todas las piezas surgen desde esa concepción, donde cada uno de los artistas trató de plasmar su visión sobre política pero abriendo la posibilidad a que quien sea que use la pieza pueda aportar a ese concepto”.

En cuanto a su pieza “Fusta y democracia futura”, usa un diseño futurista para hacer visible la responsabilidad de la democracia ahora y en el futuro. “Al final, tú tienes la decisión sobre qué tipo de política es la que buscas seguir”, afirma.

Para la pieza “Abre tus ojos” Madeline Solís se inspiró en que “tenemos que abrir nuestros ojos para elegir a los políticos que van a gobernar nuestro municipio y creo que es la metáfora de que uno se coloca los anteojos para ver mejor”, explica la salvadoreña. “Los jóvenes también tenemos voz y podemos tener un pensamiento crítico acerca de la política”, añade.

Diana Nápoles creó la pieza “Tu voto decide”, que toma la figura de la guillotina visibilizando lo que implica una decisión de voto. “Hice un anillo con la palabra voto y un mecanismo por el que el ese anillo acciona la guillotina, que simboliza la forma en la que yo veo la política. Siento que una decisión tan importante como emitir tu voto puede traerte consecuencias tanto buenas como malas. Nosotros elegimos a las personas que nos representan, pero finalmente ellos son los que tienen el poder de hacer las cosas realidad o que no sucedan”, explica. “Aunque es una forma muy literal de usar la guillotina, creo que representa bastante bien el pensamiento de la decisión de emitir un voto o de no emitirlo. Es una forma de hacer reflexionar a los que afrontan sus primeras elecciones, para que sepan que la decisión que tomen o que decidan no tomar de todos modos va a tener una consecuencia”, añade la mexicana.

Tony Villa ha creado la pieza “El lujo de la libertad”, que refleja el rol del lujo y el privilegio de clase dentro de las decisiones políticas. “Muestra una sociedad fragmentada en las diferentes clases sociales y cómo influye esto en la toma de decisiones”: “También incluye unas palomas que simbolizan la libertad, algo que se ha vuelto un lujo y no un derecho, que es lo que tiene que ser”.

La viguesa María Rosa Dos Santos, de 18 años, presenta la pieza “Rosario político”, que reza en cada cuenta por “el bienestar de cada partido político” y el beneficio social que puedan aportar a la gente “Muchos partidos dicen que van a cumplir cosas y al final no lo hacen”, destaca la artista, que afirma que “ha cambiado mucho su visión sobre la política” tras este proyecto.

El septum de la mexicana Karla Goram se llama “Prohibido opinar” y hace una alusión “a las argollas bovinas que se utilizan para el manejo y control del ganado”, explica. “Con esta pieza invito a la reflexión ante las pocas opciones de los nuevos votantes dentro de los discursos políticos donde a veces es obligada una elección, pero donde no encuentran una verdadera representación, no se sienten identificado con ninguno de los líderes políticos”.

Finalmente, Madelen Pineda, con “La política según las etiquetas de la sociedad”, hace evidente los pensamientos de las personas acerca de su propio concepto de política.