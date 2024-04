Pedro Sánchez es un genio, Pedro Sánchez es el diablo, Pedro Sánchez está enamorado

"Siempre gana. Y lo saben"

Pocas pruebas más contundentes de la relevancia de las redes sociales podrán encontrarse que la carta pública con la que Pedro Sánchez puso el miércoles patas arriba el escenario político español. El presidente del Gobierno utilizó la red X, antes Twitter, para anunciar que se da unos días para pensar si dimite. Las reacciones que se han dado desde entonces, que se cuentan por decenas de miles, darían para varias tesis doctorales, pero si hubiera que ordenarlas podríamos hablar de tres grandes familias de mensajes: los que ven en la maniobra de Sánchez el genio de un estadista; los que, por contra, advierten una nueva prueba de que el Maligno guía todos los movimientos del presidente; y los que se quedan con el párrafo donde Sánchez declara su adoración incondicional por su esposa para disculpar su movimiento de enamorado impetuoso.

Entre los primeros han sobresalido como es lógico los militantes socialistas, que además se duelen por la "persecución" contra la esposa de Sánchez. Todos los líderes locales y las agrupaciones autonómicas han tocado a rebato. Y también las globales; la Internacional Socialista publicó en X: "Detrás de los ataques maliciosos de los partidos de derecha y de extrema derecha contra Pedro Sánchez, vemos una estrategia para debilitar la democracia y el Estado de derecho. No permitamos que la difamación prevalezca. ¡La IS con Sánchez Castejón!".

Pero también han descollado en el arrobo por la profundidad estratégica del cerebro de Sánchez algunos periodistas. Por ejemplo, cuesta saber si el presidente quiere más a Begoña Gómez de lo que lo quiere a él Jordi Évole, que escribió: "Si dimite se va a lo grande, de una forma inédita (como su llegada a Moncloa con la moción de censura, como inédito fue su regreso al mando del PSOE) y desmontado su apego al poder. Si no dimite, se convierte en el líder contra la política basura. Siempre gana. Y lo saben".

"Es el líder de una banda de traidores"

Entre la gente que no es capaz de ver tras la doliente carta del presidente más que un taimado movimiento por mantenerse en el poder están en primer lugar, desde luego, sus rivales políticos. La rueda de prensa de Alberto Núñez Feijóo del jueves, muy meditada, fue un muestrario de lo que piensa esa parte de los españoles. En resumen, que Sánchez ha puesto en marcha una "operación" que busca su "supervivencia" política. El líder del PP cree que el presidente quiere reforzarse para afrontar una cuestión de confianza.

Los tuiteros más vigorosos de la derecha son más explícitos. Hace tiempo que los desprecios a Sánchez, su caricaturización como el nuevo Belcebú, han llegado a cimas del insulto quizás nunca antes vistas en democracia. Y el bombardeo de esta semana ha sido intenso. "Pedro Sánchez no dimite. ¿Alguien cree que semejante hijo de pvta [sic], vanidoso, corrupto, tramposo, mezquino, miserable, que ha vendido la nación por siete míseros votos, que nos está arruinando, y que se pasa más de media vida subido a un avión privado, va a dimitir? Sean serios/as", resumió @SrMiltonFreeman.

Bastaba darse una vuelta por el hashtag #PedroSánchezDimisiónYa para encontrar descalificativos mucho peores que esos. Entre otros, intentaron aprovechar la ocasión para destacar en el lodazal de injurias los militantes de Vox. El partido ultra, quizás para hacer olvidar su incapacidad para emular a otros populismos de derecha europeos, mucho más exitosos, desbarró como nadie. Da igual que ahora algunos de ellos sean altos cargos. "Pedro Sánchez es el líder de una banda de traidores que está erosionando la unidad de España y el Estado de Derecho. Y su mujer ha hecho negocios turbios gracias a la posición política de su marido. Que responda ante el juez. Menos cartitas y más dimisiones", escribió por ejemplo el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo.

"Un amor más fuerte que el poder"

Gracias al cielo incluso en una situación tan insólita como la actual, e incluso en una red social tan avinagrada como X, hay espacio para el humor. Una inmensa mayoría de los usuarios de las redes sociales se dedicaron no a defender a Pedro Sánchez o a contribuir a defenestrarlo, sino a hacer chistes sobre el anuncio del presidente. Hay una frase del comunicado que da muchísimo juego: "Y no, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también".

Está claro que, al margen de la intensidad de esos sentimientos, Sánchez buscaba suscitar la solidaridad –o al menos la conmiseración– de quienes se emocionan, por ejemplo, con las películas románticas de sobremesa. Pero, como el párrafo suena a bolero, algunos usuarios han echado mano de la inteligencia artificial para poner música a ese "soy un hombre profundamente enamorado". Hay resultados verdaderamente conseguidos, que podrían sin duda tener opciones en un concurso de baladas.

Y luego está la legión de tuiteros que no se han tomado a cachondeo la parte apasionada de la carta de Sánchez, sino que están profundamente conmovidos desde el miércoles por esa declaración y, en general, por la cacería que denuncia Sánchez. Quizás Pilar Eyre haya sido una de las más notorias: la escritora, muy activa en X, está consternada. "Cómo tiene que estar la familia para que un hombre ambicioso como Sanchez (que además, no lo olvidemos, ha ganado unas elecciones) haya llegado a este punto. Destruida", abrió fuego nada más conocerse el comunicado. Luego concluyó: "Él debe de tener aguante, si no no se hubiera metido en política supongo, pero, ¿y las hijas? ¿Y su mujer? Y que no me vengan ahora con que tienen privilegios porque nada compensa esto".

