La conexión cubana de Picasso florece en Galicia

“Vengo trabajando con Picasso desde que tengo uso de razón. Cuando empecé a estudiar pintura, una maestra me dijo que lo que hacía era cubismo. Yo no tenía ni idea de lo que era en esa época. Salía del campo, era un guajirito todavía. Me di cuenta que hice cosas cubistas sin conocer ese movimiento artístico”, rememora el artista cubano-vigués Nelson Villalobos que desde ayer y hasta el 21 de mayo ofrece en el Palexco de A Coruña su muestra “Villalobos. O vento comezou de novo” en la que muestra un centenar de piezas que evidencian su conexión con el genio de “Las señoritas de Avignon”.

En la ciudad herculina podremos ver obra de Villalobos realizada desde el año 1977 hasta ahora. Se incluyen cuadros pequeños, algunos son collages, que pintó en Cuba, pero también otros de gran tamaño creados desde su llegada a España. La explicación de la elección de Villalobos -autor de un mural en O Calvario, Vigo- para este espacio hay que encontrarla en el “azar”, como él mismo explica. “Cuando se estaba montando la exposición de Picasso en A Coruña, Antón Castro, uno de los curadores de la muestra, pasó por mi taller en Vigo. Vio una fotografía del Guernica y de la versión que hice de él. Se interesó por el cuadro y le expliqué que iba a mostrarlo en Cuba en una exposición antológica. Le detallé que todos los años le dedico una serie a Picasso; entonces, mi pidió documentación y así montamos esta exposición por los 50 años de su fallecimiento”, señala Villalobos. La selección de las piezas no resultó especialmente complicada a pesar de que es un “gran paridor” de cuadros gracias al trabajo de catalogación que realizó su hijo, el cineasta Pablo Villalobos. “Lleva siete años catalogando mi obra, fotografiándola, organizándola. Solo en el catálogo de la exposición de Cuba, con más de cien páginas, aparecían unas 2.000 obras mías”, detalla el artista. En la exposición se pueden ver cuadros que Villalobos guarda en su taller pero también piezas a las que difícilmente podríamos tener acceso ya que están en manos de coleccionistas privados. “Hay tres cuadros que han venido de Zaragoza, de cuatro metros por dos. También hay otro que es una copia de ‘Las señoritas de Avignon’ de dos metros por dos metros. Hice esta última porque me quedé fascinado con él porque para mí es la obra de la contemporaneidad. Revoluciona y cambia la perspectiva y además cambia el color. Yo empecé a conocer los matices de los colores con esa pintura”, señala el creador. Este acróbata de los pinceles, como él mismo se ve, ha logrado unir en varias series conceptos al estilo picassiano cruzados por las novelas de Juan Rulfo o las fotografías de Virxilio Viéitez. “El cuadro que preside la exposición y el cartel de la muestra arranca de una foto de Viéitez con una cabeza picassiana”, aclara. Obra obra destacada es “Contrapunteo cubano con el Guernica” que se mostró en Cuba el pasado año y que versiona el Guernica. “Es un cuadro que ha viajado mucho. Ha estado en Londres, en el País Vasco, Cuba... Es una mezcla del grito de Picasso en su obra al que le quise dar la magia de la cultura cuban. Suponeun diálogo entre la brujería cubana y Picasso”, ratifica el pintor. La mejor exposición en Cuba del pasado año “El misterio del eco” fue la exposición antológica de Nelson Villalobos reveló en el Centro da Arte Contemporáneo Wifredo Lam en La Habana el pasado mes de noviembre. Más de 120 obras, objetos, vídeo y documentación gráfica se conformaron como la mejor exposición en suelo cubano del pasado año, según la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA). Sobre esta distinción, Villalobos recuerda que “me pasé casi 30 años sin exponer en Cuba así que imagínate. Con esta antológica, se me empezó a reconocer mi obra. Con ella, el país empezó a reconocerme como uno de sus grandes artistas. Estoy supercontento. También es verdad que siempre he ido a mi bola, sin participar en ningún grupo, para hacer lo que quiero hacer e ir por donde me da la gana”.